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      500 миллионов долларов ежегодно: сколько Украина может получить от рынка земли

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      Вокруг законопроекта о рынке земли множество манипуляций. Сейчас нет единства и между аграриями – одни ждут внедрения, другие – категорически против. Они блокируют дороги и выходят на митинги. О всех "за" и "против" – читайте в материале 24 канала.

      В советское время земля была социалистической собственностью. Только после распада Советского Союза ее разделили на паи и раздали людям. Украинские черноземы можно было продавать и покупать. Но в 2001 году в Украине ввели мораторий.

      К теме: Как изменится цена на землю: советник Гончарука прокомментировал рынок земли

      По словам председателя Ассоциации свободных землевладельцев Дмитрия Ливча, Украина сейчас единственная демократическая страна в мире, где нет свободного рынка земли. С его открытием украинцы смогут свободно распоряжаться своими участками.

      країни, де заборонений продаж землі
      В каких странах запрещено продавать земли сельскохозяйственного назначения / Инфографика 24 канала

      Из-за соответствующого законопроекта украинцы протестуют, потому что боятся продажи украинских земель иностранцам. Однако там четко указано, кто на самом деле сможет купить землю:

      • государство;
      • территориальные общины;
      • граждане Украины;
      • юридические лица, учредителями которых являются только украинцы;
      • иностранцы только после принятия на всеукраинском референдуме соответствующего решения.

      Ринок землі
      Кто сможет купить землю / Инфографика 24 канала

      По опросам, большинство украинцев против продажи земли. Эксперты убеждены – люди позиционируют земельную реформу как законодательство о продаже, а не о праве собственности.

      Рынок земли должен положительно сыграть как для государства, так и для фермера: у земли должен быть хозяин,
      – убежден директор по производству частного хозяйства Андрей Вдовиченко.

      По оценкам экспертов, Украина могла бы получать ежегодно как неуплаченные налоги около 500 миллионов долларов. В Ассоциации производителей Украины утверждают, что снятие моратория привлечет инвестиции и увеличит платежи в бюджет.

      інфографіка
      Как украинцы относятся к продаже земли / Инфографика 24 канала

      Смотрите видео 24 канала о рынке земли:

       

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      6 февраля
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      Автор: Марина Молька
      Теги: Рынок земли Новости Украины Бюджет Законодательство Сельское хозяйство Мораторий на продажу земли
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