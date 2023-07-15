Силы обороны продвигаются по двум направлениям, Пригожину нашли замену: хронология 507 дня войны

Актуально о ситуации в дипломатии и динамике боевых действий на фронте в Украине 15 июля – читайте в материале 24 Канала.

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06:20 В Генштабе ВСУ опубликовали утренний свод по ситуации на фронте. Согласно ему, россияне и дальше сосредотачивают основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 32 боевых столкновения. Больше из сводки:

ночью Россия нанесла очередной удар иранскими "Шахедами" и зенитными управляемыми ракетами по Украине.

В течение суток оккупанты атаковали применив 17 "Шахедов" и 1 зенитную управляемую ракету с ЗРК С-300. В результате успешной боевой работы Сил обороны Украины уничтожены 16 "Шахедов".

враг нанес 50 авиационных ударов и совершил 43 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Силы обороны Украины ведут наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

– говорится в возведении.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и 1 – по зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 9 артиллерийских средств на огневых позициях.

Канцлер Германии Олаф Шольц во время пресс-конференции рассказал о масштабах поставок оружия Украине. За пять лет наше государство получит от ФРГ вооружение на 17 миллиардов евро. Шольц в очередной раз подчеркнул, что Германия – вторая после США в поддержке Украины.Мятежнику Евгению Пригожину Путин нашел замену – наемниками может руководить Андрей Трошев – российский полковник в отставке. Он – основатель и исполнительный директор "Вагнер Групп". Трошев был начальником штаба группы "Вагнера" во время ее предварительных операций. Имеющиеся данные свидетельствуют, что свою работу он выполнял там с декабря 2021 года.