Горело более 83% склада: в ЦПД раскрыли, какие ракеты и снаряды хранили на 51-м арсенале ГРАУ

На 51-м арсенале Главного ракетно-артиллерийского управления министерства обороны России хранили важное для оккупантов оружие. Они неоднократно применяли его против Украины.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко. По его словам, прекрасно, что прозвучали взрывы на 51 арсенале ГРАУ. Это – один из действительно важных военных объектов для России.

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Что хранили на 51 арсенале ГРАУ

Как отметил руководитель ЦПИ, на 51 арсенале ГРАУ хранили от 105 тысяч тонн различных боеприпасов. Если принимать во внимание свежие спутниковые снимки, то более 83% территории этого арсенала находились в огне.

Более подробную информацию можно будет предоставить, когда перестанут детонировать боеприпасы. Тогда будут видны все последствия взрывов.

Важно, что на 51 арсенале ГРАУ была вторичная детонация. Там хранили как снаряды, так и ракеты.

Там хранили баллистические ракеты типа "Искандер", ракеты к ЗРК С-300, С-400, "Панцирь-С1". Также там были ракеты "Кинжал", боеприпасы к РСЗО "Смерч", "Ураган",

– рассказал Коваленко.

По некоторым данным, именно там оккупанты разместили экспериментальные иранские боеприпасы, которые использовали для РСЗО. Но нужно дождаться подтверждений, действительно ли Россия разместила там эти снаряды. В издании Defense Express отметили, что эти снаряды могут быть китайского происхождения.

Добавим, 51 арсенал ГРАУ расположен в 60 километрах от Москвы. А расстояние до Украины составляет примерно 530 километров.