Про це 24 Каналу розповів керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. За його словами, чудово, що пролунали вибухи на 51 арсеналі ГРАУ. Це – один з дійсно важливих військових об'єктів для Росії.

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Що зберігали на 51 арсеналі ГРАУ

Як наголосив керівник ЦПД, на 51 арсеналі ГРАУ зберігали від 105 тисяч тонн різних боєприпасів. Якщо брати до уваги свіжі супутникові знімки, то понад 83% території цього арсеналу перебували у вогні.

Детальнішу інформацію можна буде надати, коли перестануть детонувати боєприпаси. Тоді буде видно усі наслідки вибухів.

Важливо, що на 51 арсеналі ГРАУ була вторинна детонація. Там зберігали як снаряди, так і ракети.

Там зберігали балістичні ракети типу "Іскандер", ракети до ЗРК С-300, С-400, "Панцирь-С1". Також там були ракети "Кинджал", боєприпаси до РСЗВ "Смерч", "Ураган",

– розповів Коваленко.

За деякими даними, саме там окупанти розмістили експериментальні іранські боєприпаси, які використовували для РСЗВ. Але потрібно дочекатися підтверджень, чи дійсно Росія розмістила там ці снаряди. У виданні Defense Express зауважили, що ці снаряди можуть бути китайського походження.

Додамо, 51 арсенал ГРАУ розташований за 60 кілометрів від Москви. А відстань до України становить приблизно 530 кілометрів.