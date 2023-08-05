Ночные взрывы в Крыму и поврежденный танкер SIG: хронология 528 дня войны
5 августа 2023, 06:15Читати новину українською
Наше государство уже в 528-е сутки сопротивляется российскому нашествию. Украинские защитники и защитницы продолжают не только давать отпор врагу, но и делать все для возвращения всех наших территорий.
На календаре 6 августа, а значит, мы еще на один день приблизились к победе. О главных событиях этого дня читайте в материале 24 Канала.
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08:08 Источники 24 Канала в СБУ сообщили, что атака на танкер SIG – операция украинских спецслужб. Этот танкер перевозил горючее для оккупационных войск. Надводный дрон с 450 килограммами тротила лишили оккупантов источника горючего.
07:22 Морской спасательно-координационный центр России заявил, что угрозы затопления танкера SIG отсутствуют. Между тем, пропагандисты публикуют последствия атаки.
Танкер SIG после якобы атаки дронами / Фото росСМИ
02:17 После серии взрывов после полуночи Морской спасательный центр России подтвердил, что в результате происшествий поврежден танкер SAG. На место прибыли 2 буксира. В танкере затопило машинное отделение, поэтому самостоятельно отправиться в пункт базирования или ближайшую бухту он не смог. Пропагандисты уже взывают о том, что якобы ВСУ атаковали гражданское судно, однако этот танкер перевозит горючее для самолетов в Сирию и давно находится под санкциями США.