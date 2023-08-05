Ночные взрывы в Крыму и поврежденный танкер SIG: хронология 528 дня войны

Наше государство уже в 528-е сутки сопротивляется российскому нашествию. Украинские защитники и защитницы продолжают не только давать отпор врагу, но и делать все для возвращения всех наших территорий.

На календаре 6 августа, а значит, мы еще на один день приблизились к победе. О главных событиях этого дня читайте в материале 24 Канала.

Достойно внимания Повреждение "Оленегорского горняка", Украина вернула тела погибших: хронология 527 дня войны

Источники 24 Канала в СБУ сообщили, что атака на танкер SIG – операция украинских спецслужб. Этот танкер перевозил горючее для оккупационных войск. Надводный дрон с 450 килограммами тротила лишили оккупантов источника горючего.

07:22 Морской спасательно-координационный центр России заявил, что угрозы затопления танкера SIG отсутствуют. Между тем, пропагандисты публикуют последствия атаки.

Танкер SIG после якобы атаки дронами / Фото росСМИ

Американский Институт изучения войны проанализировал события вокруг атаки на корабль "Оленегорский горняк". Там заметили, что российские "военкоры" изрядно возмутились действиями минобороны из-за того, что Кремль сначала пытался скрыть масштабы происшествия. Также аналитики обратили внимание на то, что "военкоры" после открытой критики начали давать рекомендации минобороны. В частности, в сети отмечали, что российскому министерству не хватает целостной информационной политики. Это все указывает на информационную нестабильность в России.Издание Politico сообщило, что первая группа украинских пилотов на обучение на американских истребителях F-16 уже сформирована - это профессионалы, свободно владеющие английским. Еще 20 пилотов этого месяца пройдут курсы английского языка в Великобритании. В общей сложности планируется обучение 32 пилотов, только вот когда начнутся обучение – неизвестно.Оккупанты сообщили о возобновлении движения на Крымском мосту – его перекрыли около полуночи из-за взрывов.

После серии взрывов после полуночи Морской спасательный центр России подтвердил, что в результате происшествий поврежден танкер SAG. На место прибыли 2 буксира. В танкере затопило машинное отделение, поэтому самостоятельно отправиться в пункт базирования или ближайшую бухту он не смог. Пропагандисты уже взывают о том, что якобы ВСУ атаковали гражданское судно, однако этот танкер перевозит горючее для самолетов в Сирию и давно находится под санкциями США.