53% призывников из Крыма разбежались и скрываются, – Арестович

26 февраля 2022 , 20:11
Читати новину українською

Арестович заявил, что более половины призывников из временно оккупированного Крыма разбежались. Предварительно известно, что они скрываются.

Соответствующую информацию рассказал Алексей Арестович. Это произошло на брифинге вечером 26 февраля – на третий день войны, которую Россия начала против Украины.

Заметьте Российские власти заговорили о смертной казни из-за массового дезертирства в армии

Больше половины призывников из Крыма – разбежались

В Крыму, в Перевальном (речь идет о селе в Украине в Симферопольском районе – 24 канал) 53% призывников разбежались и сейчас прячутся по домам. Они отказываются участвовать в войне против Украины,
– пояснил Арестович.

Советник главы ОП также рассказал, что по состоянию ориентировочно на 20 часов 26 февраля на направлении Энергодар – Запорожье выдвигаются передовые подразделения врага, и об этом знают.

Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.

Автор: Діана Квасневська