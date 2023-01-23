СБУ собрала доказательства вины 55 российских депутатов, способствовавших войне: полный список агрессоров

Служба безопасности Украины направила в суд доказательства вины 55 российских депутатов. Именно они голосовали за признание "независимости" псевдореспублик.

Так, депутаты госдумы России способствовали полномасштабной войне против Украины. Теперь им сообщили о подозрении.

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Судят 55 российских депутатов

Как стало известно, 15 февраля 2022 года 55 российских депутатов поддержали решение Владимира Путина о признании так называемой "независимости" временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

22 февраля эти же депутаты проголосовали за ратификацию так называемого "договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" между Россией и псевдореспубликами.

Кроме того, российские депутаты поддержали план Путина относительно начала полномасштабного вторжения в Украину.

Что грозит российским депутатам

СБУ сообщила российским депутатам о подозрениях по статье о посягательствах на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Теперь злоумышленникам грозит наказание до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Полный список российских депутатов можно посмотреть по ссылке.



Российским депутатам уже объявили подозрение / фото СБУ

Во Львове будут судить боевиков-предателей

Во Львове будут судить 19 боевиков-террористов. Так, жители Луганщины в феврале 2022 добровольно перешли на сторону российских оккупантов и вступили в ряды луганских боевиков. После начала полномасштабного вторжения России эти предатели выполняли боевые задания на территории Харьковской области.

Однако они были задержаны в начале сентября 2022 года при попытке дальнейшего продвижения на подконтрольную Украине территорию.