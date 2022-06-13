55 стран, даже самые отдаленные: кто воюет за Украину в Интернациональном легионе

Идут 110 сутки героической борьбы украинского народа против российских оккупантов. На стороне Украины воюют также многие представители самых разных стран со всего мира.

Об особенностях состава и финансирования Интернационального легиона рассказал его спикер Дамьен Магру на брифинге в "Медиа Центре Украина" 13 июня. 24 канал передает детали.

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Кто из иностранцев воюет вместе с украинцами против России

По словам Дамьена Магру, в составе Интернационального легиона дают отпор российским оккупантам представители 55 гражданств и стран мира , в том числе и самых отдаленных.

У нас есть представители стран всех частей света, всех континентов. В частности, и таких дальних стран, как Бразилия, Южная Корея и Австралия,

– рассказал представитель Интернационального легиона.

Вместе с тем он отметил, что больше всего легионеров – среди американцев и британцев , после них по количеству – поляки и канадцы . При этом Магру подчеркнул, что среди граждан Канады в личном составе военного формирования немало добровольцев именно с украинскими корнями.

Среди других национальностей, где многие представители – из стран Прибалтики и северные государства, в частности Финляндия,

– добавил спикер легиона иностранцев.

К слову, Дамьен Магру подчеркнул, что существует строжайшая политика по количеству бойцов в составе Интернационального легиона, поэтому точной цифры он прокомментировать не может.

Финансирование Интернационального легиона

Как пояснил представитель воинской части иностранцев, Интернациональный легион находится в составе Вооруженных Сил Украины, поэтому финансируется так же, как и вся украинская армия .

Все расходы на проживание, заработные платы иностранных бойцов, вооружение и амуницию финансирует Украина. Кроме того, дополнительные средства привлекают фандрейзеры – прежде всего представители стран Запада.

Мы эти деньги, которые собираем на разных платформах, тратим исключительно на оборудование для наших бойцов, что не входит в стандартный военный кот, который выдает ВСУ. На то, что нужно на поле боя, но не финансируется Украиной,

– объяснил Магру.

"Поэтому мы собираем деньги, в частности, чтобы финансировать покупки, скажем, "аксессуаров" для оружия . Это часто то, что необходимо – оптика, реддоты и т.д. Это наша главная позиция для расходов. Но в целом мы финансируемся ВСУ", – уточнил представитель Интернационального. легиона.

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