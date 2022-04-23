5760 яиц за одну ночь раскрасили львовские повара и изобразили из них герб
23 апреля 2022 , 14:48Читати новину українською
Источник:фейсбук Fest Lokal
Во Львове повара к Пасхе раскрасили в желто-голубой цвет 5760 яиц. Они изобразили из них герб Украины.
Эту работу львовские повара проделали за одну ночь. Инициативу предложил холдинг эмоций !FEST.
Заметьте Как продлится комендантский час в Пасхальную ночь в разных городах Украины
Во Львове повара раскрасили яйца и изобразили из них герб
К Пасхе! FEST: продуктовая миссия вместе с World Central Kitchen приготовили угощения для тех, кто временно потерял свой дом. Ибо пасху и пасхальное блюдо должен попробовать каждый,
– говорится в сообщении.
Также напомнили, что традиционно в это воскресенье кнайпы Холдинга будут угощать всех гостей паской.
Смотрите видео:
Украинцам посоветовали избегать больших скоплений людей на Пасху
Помните, что спасатели ГСЧС призывали избегать больших скоплений людей на Пасху. Ведь российские оккупанты могут совершать провокации.
Обратите внимание – Россия может устроить провокации в церквях на Пасху – СБУ: смотрите видео