Сорванные зеленые коридоры и партизаны в Мелитополе: основное за 58 день войны

Украина дает отпор российским военным в большом сражении за Донбасс. ВСУ демонстрируют свой профессионализм и отвагу, мир вводит санкции и оказывает политическое и экономическое давление на агрессора.

Узнайте самое важное о дне, который приближает Украину к победе. Ниже – 24 канал собрал все о 58 сутках противостояния.

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05:40 Эммануэль Макрон призвал Россию разрешить гражданским жителям покинуть Мариуполь. Политик вспомнил, что там ситуация только ухудшается.

04:04 Оккупация Мелитополя россиянами продолжается. Пока украинцы оказывают яростное сопротивление врагу, российские солдаты занимаются мародерством. Они грабят не только бизнесменов и мирных жителей, но даже детские сады. Первое, что они сделали – разграбили детский сад номер 24 "Ласточка", который открыли только после Нового года.

03:38 Мелитопольцы продолжают героическое сопротивление россиянам. В оккупированном городе действуют партизаны, наносящие врагу большие потери. Как рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров, по данным разведки, подтверждено уничтожение 100 оккупантов. Оккупанты пытаются найти кого-нибудь, но не могут, ведь против них весь Мелитополь.

02:23 Как сообщили в оперативном командовании "Юг", ситуация в Николаевской и Херсонской областях остается очень напряженной. Враг атакует не только позиции ВСУ, но и мирных жителей, желающих попасть в безопасное место. Да, в четверг, 21 апреля, должен был состояться зеленый коридор из оккупированных сел Херсонской области. Из-за оккупантов план не сработал.

Такая же ситуация и на Днепропетровщине. Россияне сорвали проведение эвакуации мирных жителей, а также похитили Владимира Марчука – главу Нововоронцовской ОТГ.

Обратите внимание! Российские оккупанты продолжают похищать жителей Мелитополя. В частности, глава райсовета Сергей Прима больше месяца находится в плену захватчиков.

00:39 Украинские защитники продолжают наносить российским оккупантам сокрушительные потери. 21 апреля они отбили 10 вражеских атак и уничтожили кучу техники захватчиков, среди которых:

6 танков,

4 артиллерийских системы,

8 единиц бронированной техники,

15 единиц автомобильной техники.

Кроме того, воздушные силы ВСУ уничтожили самолеты и вертолеты врага. В частности, наши войска поразили 15 воздушных сил противника. Также наше ПВО уничтожило 9 беспилотников врага "Орлан-10".