Каждый скулил: политолог проанализировал встречу Путина с гауляйтерами

Владимир Путин встретился с гауляйтерами оккупированных регионов. Они пожаловались ему о проблемах, которых целая куча на захваченных врагом украинских территориях.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог, военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов. Он предположил, что на закрытой части встречи ставленники России признались Путину, что им очень страшно. Ведь чиновники на оккупированных территориях очень часто гибнут.

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"Хирургический инструмент"

На встречу с Владимиром Путиным 6 апреля с оккупированных территорий в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях приехали в Москву гауляйтеры.

Так, Леонид Пасечник, отвечающий за так называемую "ЛНР", отметил, что украинские силы якобы стали меньше использовать HIMARS.

Сазонов отметил, что мишени для HIMARS – это российские склады с боеприпасами и боекомплектом. Это – "хирургический инструмент", и по личному составу им не избивают.

"Если они устраивают склад в подвале, а сверху располагают бойцов – как это было в лицее в Макеевке, то попадает по складу. А бойцы – попутные жертвы", – отметил он.

Пусть восстанавливают

Гауляйтер в Запорожской области Евгений Балицкий во время встречи с Путиным просил его возобновить движение по железной дороге на оккупированной Запорожской области.

Пусть на территории Украины восстанавливают железную дорогу, автомобильные дороги, инфраструктуру и делают жест доброй воли. Потому что все равно придется россиянам все восстанавливать за их счет,

– подчеркнул политолог.

Оккупанты только говорят, а украинцы реально делают, по мнению Сазонова: запускают новые поезда в Польшу, строят новые железнодорожные пути.

Оккупанты обещали зимой разбомбить все энергетические объекты. Хотели, чтобы мы сидели без света, тепла и поползли просить Зеленского подписать мирный договор с Россией,

– подчеркнул Сазонов.

А на самом деле в Украине сейчас профицит производства электроэнергии и полтора месяца нет отключений света. И этот план врагу не удалось осуществить.

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Выглядели грустными

В то же время главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин жаловался, что Донецк пережил самый сложный отопительный сезон.

В Украине также был сложный этот сезон – 50% объектов энергетической системы были разрушены, но украинские энергетики нашли выход и восстановили систему,

– отметил военнослужащий.

Россия показала, что не может что-либо создавать. А украинцы даже на разбомбленной земле начинают быстро что-то строить, восстанавливать.

Россияне же могут разрушить, украсть унитаз, стиральную машину, что-нибудь сломать напоследок. Россия что-то строит только на словах их пропагандистов,

– заметил Сазонов.

При этом Кирилл Сазонов отметил, что гауляйтеры оккупированных территорий выглядели довольно унылыми и постоянно скулили.

"Наверное, они понимают, что их скоро "утилизируют". И они знают, сколько коллаборантов уничтожили сами россияне. Поэтому они очень хотят "купить" себе жизнь у России", - резюмировал он.

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