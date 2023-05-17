Шесть стран-членов Совета Европы не подписали соглашение о реестре преступлений России: СМИ рассказали, какие

На состоявшемся в среду в Рейкьявике саммите Совета Европы утвердили соглашение о реестре преступлений России. Однако подписали это соглашение не все страны – 6 государств-членов СЕ не стали этого делать.

При этом следует отметить, что перечень государств, не подписавших соглашение, достаточно ожидаем. Так, отказались стать подписантами документа Азербайджан, Армения, Босния и Герцеговина, Венгрия, Сербия и Турция.

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Неподписанты достаточно ожидаемые

В СМИ добавили, что Сербия недавно публично обиделась на Украину. Следовательно, в этом государстве заявили, что не будут подписывать "никаких русофобских решений". Более того, Сербия показательно проигнорировала саммит. Его посетила только сербская госпожа посол, которая пришла послушать закрытые дискуссии западных лидеров.

Зря добавлять что-нибудь о Венгрии, где автократический режим Орбана демонстрирует свою отдельность от Европы и дружбу с Путиным. Турция, представленная в Рейкьявике на очень низком уровне замминистра, традиционно пытается не оскорблять Россию, и так же ожидаемы другие "неподписанты",

– отметили в СМИ.

Даже этот результат является фантастическим успехом

Следует отметить, что соглашение о реестре преступлений России не подписали шесть государств-членов Совета Европы из 46. Зато подписантами документа и давшими гарантии подписания являются 40 государств Совета Европы, а также США, Канада, Япония и Евросоюз как организация.

В Министерстве юстиции Украины, которое вело переговоры по реестру преступлений России, подчеркнули фантастический успех результата. Ведь в целом соглашение о реестре ущерба от агрессии России одобрили 43 государства и как 44-й подписант его поддержал Европейский Союз, а это прокладывает путь к компенсациям.

Только два дня назад мы поняли, что получим более 40 подписей. До 15 мая наши оптимистичные надежды были до 35 стран,

– сказала заместитель министра Ирина Мудрая.

Что известно о соглашении, подписанном в Рейкьявике

Своей неспровоцированной агрессией страна-террористка нанесла значительный ущерб не только украинскому государственному имуществу, но и украинцам. После Победы Украины ее средства будут направлены на восстановление разрушенного.

При этом еще в начале полномасштабной войны многие государства заморозили российские активы. Следовательно, долгое время шли дискуссии о передаче этих средств Украине "вопреки "мирному" принципу о неприкосновенности частной, а тем более государственной собственности".

Сначала украинский Минюст с западными партнерами долго работал над разработкой спецмеханизма будущего распределения средств России. А уже на встрече лидеров Европы в Рейкьявике эта договоренность переросла в международный договор об учреждении реестра ущерба, причиненного войной России.

При этом будет создаваться не только реестр преступных действий страны-агрессорки, но и перечень и сумм компенсаций, которые Россия должна заплатить Украине, украинцам и украинским разрушенным предприятиям. Следовательно, на момент завершения войны у нашего государства уже будет перечень и суммы возмещений.

Как отметили в СМИ, прорывной характер соглашения состоит в том, что суммы российских выплат согласовываются без участия самой России. По идее, самой стране-террористке придется либо согласится с ними и выплатить все добровольно, либо ее имущество будут системно конфисковывать.

При этом считать убытки и деньги будет не Украина, а международная структура, которая придаст миру уверенность в том, что подсчеты будут восприняты как корректные.