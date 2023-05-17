При цьому варто зауважити, що перелік держав, які не підписали угоду є доволі очікуваним. Так, відмовилися стати підписантами документа Азербайджан, Вірменія, Боснія і Герцеговина, Угорщина, Сербія та Туреччина.

До теми Понад 40 країн підтримали сворення реєстру збитків, завданих Росією: що передбачає угода

Непідписанти доволі очікувані

У ЗМІ додали, що Сербія нещодавно публічно образилася на Україну. Відтак у цій державі заявили, що не підписуватимуть "жодних русофобських рішень". Ба більше, Сербія показово проігнорувала саміт. Його відвідала лише сербська пані посол, яка прийшла послухати закриті дискусії західних лідерів.

Дарма додавати щось про Угорщину, де автократичний режим Орбана демонструє свою окремість від Європи та дружбу з Путіним. Туреччина, представлена в Рейк'явіку на дуже низькому рівні заступника міністра, традиційно намагається не ображати Росію, і так само очікуваними є інші "непідписанти",

– зазначили у ЗМІ.

Навіть цей результат є фантастичним успіхом

Варто зазначити, що угоду про реєстр злочинів Росії не підписали шість держав-членів Ради Європи з 46. Натомість підписантами документа та тими, хто дав гарантії підписання, є 40 держав Ради Європи, а також США, Канада, Японія та Євросоюз як організація.

Відтак у Міністерстві юстиції України, яке вело переговори щодо реєстру злочинів Росії, підкреслили фантастичний успіх результату. Адже загалом угоду про реєстр збитків від агресії Росії схвалили 43 держави та як 44-й підписант її підтримав Європейський Союз, а це прокладає шлях до компенсацій.

Лише два дні тому ми зрозуміли, що отримаємо понад 40 підписів. До 15 травня наші оптимістичні надії були до 35 країн,

– сказала заступниця міністра Ірина Мудра.

Що відомо про угоду, підписану у Рейк'явіку

Своєю неспровокованою агресією країна-терористка завдала значної шкоди не лише українському державному майну, а й українцям. Відтак після Перемоги України її кошти будуть направлені на відбудову зруйнованого.

При цьому ще на початку повномасштабної війни багато держав заморозили російські активи. Відтак тривалий час точилися дискусії щодо передачі цих коштів Україні "усупереч "мирному" принципу про недоторканність приватної, а тим більше державної власності".

Спершу український Мінюст з західними партнерами тривалий час працював над розробкою спецмеханізму майбутнього розподілу коштів Росії. А уже на зустрічі лідерів Європи у Рейк'явіку ця домовленість переросла у міжнародний договір про заснування реєстру шкоди, завданої війною Росії.

При цьому створюватиметься не лише реєстр злочинних дій країни-агресорки, а й перелік та сум компенсацій, які Росія має заплатити Україні, українцям та українським підприємствам, що зазнали руйнувань. Відтак на момент завершення війни в нашої держави уже буде перелік та суми відшкодувань.

Як зазначили у ЗМІ, проривний характер угоди полягає у тому, що суми російських виплат узгоджуються без участі самої Росії. За ідеєю, самій же країні-терористці доведеться або погодиться з ними та виплатити усе добровільно, або її майно будуть системно конфісковувати.

При цьому рахувати збитки та гроші буде не Україна, а міжнародна структура, що додасть світові впевненості у тому, що підрахунки будуть сприйняті як коректні.