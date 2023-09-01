По дороге в Чернигов она мечтала, – щемящий рассказ мамы Софийки, которую убила Россия

Россия 19 августа нанесла террористический удар по Чернигову. Враг унес жизни 6-летней Софийки. Ее мама поделилась щемящими воспоминаниями о дочери.

Мама рассказала, что у дочери был очень сильный характер. Софийка никогда не боялась публики. Она любила наблюдать, как выступают на сцене, и говорила, что тоже так хочет.

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Девочка мечтала, чтобы мама записала ее в театральную студию. Однако поучиться там девочка не успела. Софийку интересовал новый коллектив, новые знакомства, новые дети, поэтому она хотела идти в школу. С радостью выбирала фломастеры, линейки.

Ситуация в стране волновала девочку. Она скучала по папе.

Мама рассказала, что по дороге в Чернигов девочка была на своей волне. Она смотрела в окошечко и о чем-то мечтала.

"Прозвучал взрыв, и мой ребенок на сцене упал"

Мама рассказала, что это был такой звук, свист. Женщина не понимала, что происходит. Раздался взрыв, и Софийка упала на сцене. Мама увидела кровь и понимала, что каждая минута – это жизнь ее дочери. В больнице Софийку забрали в реанимацию.

Россия убила моего ребенка. Просто взяла ее и убила. Забрала у меня ее. Я хочу, чтобы весь мир услышал. Не должны матери хоронить своих детей. Так не должно быть. Я молю Бога, всех ангелов, прошу просто обращаюсь к небу, что пусть это будет последний ребенок, умерший от России,

– говорит мама.

"Софейка была смыслом моей жизни"

Софийка была единственным ребёнком у своих родителей. Мама признается, что Софийка была смыслом ее жизни. Девочка любила путешествовать. Они с мамой ездили в разные города, посещали подруг и знакомых.