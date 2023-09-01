Мама розповіла, що у доньки був дуже сильний характер. Софійка ніколи не боялася публіки. Вона любила спостерігати, як виступають на сцені й казала, що теж так хоче.

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Дівчинка мріяла, щоб мама записала її у театральну студію. Однак повчитися там дівчинка не встигла. Софійку цікавив новий колектив, нові знайомства, нові діти, тому вона хотіла йти до школи. З радістю вибирала фломастери, лінійки.

Ситуація у країні хвилювала дівчинку. Вона сумувала за татом.

Мама розповіла, що дорогою до Чернігова дівчинка була на своїй хвилі. Вона дивилася у віконечко й про щось мріяла.

"Пролунав вибух, і моя дитинка на сцені впала"

Мама розповіла, що це був такий звук, свист. Жінка не розуміла, що відбувається. Пролунав вибух, і Софійка впала на сцені. Мама побачила кров й розуміла, що кожна хвилина – це життя її доньки. У лікарні Софійку забрали у реанімацію.

Росія вбила мою дитину. Просто взяла її і вбила. Забрала в мене її. Я хочу, щоб весь світ почув. Не повинні матері ховати своїх дітей. Так не має бути. Я молю Бога, всіх ангелів, прошу просто звертаюся до неба, що нехай це буде остання дитина, яка померла від Росії,

– каже мама.

"Софійка була сенсом мого життя"

Софійка була єдиною дитиною у своїх батьків. Мама зізнається, що Софійка була сенсом її життя. Дівчинка любила подорожувати. Вони з мамою їздили у різні міста, відвідували подруг та знайомих.