6-летнюю девочку достали из подвала, мама погибла: жуткие подробности гибели ребенка в Мариуполе

В Мариуполе 6-летняя девочка скончалась от обезвоживания. В городском совете рассказали жуткие подробности этой трагедии.

Тело 6-летней Тани извлекли из-под завалов дома. Неизвестно, сколько ребенок боролся за свою жизнь.

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Мэр города рассказал, что мама девочки погибла, поэтому во время 8-дневной блокады города она была одна. Бойченко подчеркнул, что это только одна из многих историй блокадного Мариуполя.

Российские орки оставили без воды, света, отопления и связи полмиллиона жителей города. Также закрыли дороги, чем фактически отрезали город от мира. Все попытки поставки гуманитарной помощи блокирует кремлевская орда.

В то время как в полутора тысячах километров от Мариуполя в Варшаве или Будапеште, в Мюнхене или Париже дети идут в школу, в нашем городе они лишены такой возможности. Точнее, их безжалостно и цинично лишили ее. Лишили мирного детства. Но мы еще можем спасти мирное будущее. Мариуполь нужно разблокировать. Срочно необходимо открыть гуманитарный коридор и спасти полмиллиона мариупольцев,

– подчеркнул Бойченко.

Также мэр Мариуполя отметил, что над Украиной нужно закрыть небо. Это, как отметил Бойченко, не вернет жизнь 6-летней Тане, но спасет тысячи жизней по всей Украине.