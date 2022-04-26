Об этом сообщил ряд антикоррупционных органов, отметив, что решение инициировали детективы НАБУ и прокуроры САП. Напомним, что это – самая большая в истории Украины взятка.
Контекст Рекордная взятка Злочевского для НАБУ: дело рассмотрит Киевский апелляционный суд
Рекорд в сфере взяточничества
В июне 2020 года НАБУ и САП разоблачили трех человек, одним из них оказался чиновником ГУ ГНС в Киеве. Двое мужчин пытались подкупить руководство антикоррупционных органов – им предложили закрыть уголовное производство по подозрению бывшего чиновника.
Тогда "услугу" оценили в 5 миллионов долларов. Еще 1 миллион чиновник ГУ ГНС "накинул сверху" за оказанную помощь. Все три человека, а также инициатор подкупа привлечены к ответственности. Расследование было завершено, дела по их обвинению слушаются в ВАКС.
В поддержку ВСУ перечислили 6 миллионов долларов / Фото САП
Сегодня командование Сил спецопераций сообщило, что все средства официально перевели на счета воинских частей ССО Украины. Их используют на самые неотложные нужды армии. Контролировать распределение, в частности, будет главнокомандующий Вооруженных Сил Валерий Залужный.
Дело Злочевского: главное
- 12 июня руководству НАБУ и САП пытались вручить взятку в 6 миллионов долларов наличными.
- Взятку пытались дать за закрытие дела против владельца компании Burisma Николая Злочевского.
- Фигурантами дела стали доверенные лица экс-министра экологии.
- 15 июня суд избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения денежных залогов.
- 1 июля САП объявила подозрение Злочевскому за попытку подкупа руководства САП и НАБУ.
- 10 августа Злочевского объявили в розыск.
Кстати – львовские предприниматели хотят закупить боевые самолеты для ВСУ – смотрите видео