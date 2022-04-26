Про це повідомила низка антикорупційних органів, зазначивши, що рішення ініціювали детективи НАБУ та прокурори САП. Нагадаємо, що це – найбільший в історії України хабар.

Контекст Рекордний хабар Злочевського для НАБУ: справу розгляне Київський апеляційний суд

Рекорд у сфері хабарництва

У червні 2020 року НАБУ та САП викрили трьох осіб, одним із них виявився посадовцем ГУ ДПС у місті Києві. Двоє чоловіків намагалися підкупити керівництво антикорупційних органів – їм запропонували закрити кримінальне провадження за підозрою колишнього топпосадовця.

Тоді "послугу" оцінили у 5 мільйонів доларів. Ще 1 мільйон посадовець ГУ ДПС "накинув зверху" за надану допомогу. Усіх трьох осіб, а також ініціатора підкупу притягнули до відповідальності. Розслідування закінчили, справи за їхнім обвинуваченням слухаються у ВАКС.



На підтримку ЗСУ перерахували 6 мільйонів доларів / Фото САП

Сьогодні командування Сил спецоперацій повідомило, що усі кошти офіційно переказали на рахунки військових частин ССО України. Їх використають на найнагальніші потреби армії. Контролюватиме розподіл, зокрема, головнокомандувач Збройних Сил Валерій Залужний.