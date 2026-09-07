По словам местных чиновников, погибли как минимум 5 человек. Об этом сообщает Reuters.

Что известно об авиакатастрофе

Рейс 7598 Prime Air выехал за пределы диагональной взлетно-посадочной полосы аэропорта и столкнулся с несколькими транспортными средствами на земле.

Помимо погибших, еще 5 человек получили ранения в результате аварии, 3 из них находятся в критическом состоянии.

По меньшей мере 2 человека оказались заблокированы в транспортных средствах, еще 2, а именно пилот и второй пилот, – внутри самолета.

На место происшествия выехали более 60 спасательных подразделений. К вечеру сотрудники экстренных служб все еще боролись с активной утечкой топлива из самолета.

Аэропорт сразу после аварии приостановил все рейсы, но впоследствии 2 из 4 взлетно-посадочных полос возобновили работу.

Причина аварии пока не установлена.

В Amazon заявили, что потрясены трагедией и сотрудничают с представителями властей в ходе расследования.

Воскресный инцидент – это не первый случай, когда самолет Amazon Prime Air попадает в смертельную аварию. В феврале 2019 года грузовой самолет Boeing 767-300 авиакомпании Atlas Air, летевший из Майами в Хьюстон, начал стремительное снижение и разбился в заливе Тринити-Бэй, штат Техас. Все трое человек на борту погибли.

А 5 сентября греческий двухместный истребитель F-4 Phantom разбился во время авиашоу на авиабазе Танагра к северу от Афин. В результате катастрофы погибли оба пилота.