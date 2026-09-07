За словами місцевих чиновників, щонайменше 5 людей загинули. Про це пише Reuters.

Що відомо про аварію з літаком

Рейс 7598 Prime Air виїхав за межі діагональної злітно-посадкової смуги аеропорту та зіткнувся з кількома транспортними засобами на землі.

Окрім загиблих, ще 5 людей отримали поранення унаслідок аварії, 3 з них перебувають у критичному стані.

Щонайменше 2 людини опинилися в пастці в транспортних засобах, ще 2, а саме пілот і другий пілот, – усередині літака.

На місце інциденту виїхали понад 60 рятувальних підрозділів. До вечора працівники служб екстрених служб все ще боролися з активним витоком палива з літака.

Аеропорт одразу після аварії призупинив усі рейси, але згодом 2 з 4 злітно-посадкових смуг відновили роботу.

Причину аварії наразі не встановлено.

В Amazon заявили, що шоковані трагедією та співпрацюють із представниками влади під час розслідування.

Недільний інцидент – це не перший випадок, коли літак Amazon Prime Air потрапляє у смертельну аварію. У лютому 2019 року вантажний літак Boeing 767-300 авіакомпанії Atlas Air, що летів з Маямі до Х'юстона почав стрімке зниження та розбився в затоці Трініті-Бей, штат Техас. Усі троє людей на борту загинули.

А 5 вересня грецький двомісний винищувач F-4 Phantom розбився під час авіашоу на авіабазі Танагра на північ від Афін. Внаслідок катастрофи загинули обидва пілоти.