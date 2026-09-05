Про це Reuters повідомили два представники влади.

Що відомо про авіакатастрофу біля Афін?

Винищувач упав приблизно за два кілометри від аеропорту. Повідомлень про постраждалих серед глядачів або місцевих жителів у навколишньому районі не надходило.

Кадри, оприлюднені грецьким суспільним мовником ERT, показали, як F-4 за кілька секунд до падіння виконував правий розворот на висоті всього кількох метрів над землею. Після цього літак врізався в землю та спалахнув.

Момент аварії біля Афін: дивіться відео

Для локалізації пожежі, яка поширилася на прилеглий ліс, залучили 11 пожежних літаків і вертольотів.

Ми всі були приголомшені. Він перебував у повітрі не більше трьох хвилин,

– розповів ERT очевидець.

Гучномовці на авіабазі закликали людей залишити територію.

F-4 брав участь у щорічному авіашоу Athens Flying Week, яке збирає військові та цивільні авіаційні команди з десятків країн.

Раніше повідомлялося, що на півночі Кенії розбився туристичний вертоліт. Усі семеро людей на борту загинули. Серед жертв був 42-річний американський бізнесмен Роджер Дуарте, який потрапляв до рейтингу Forbes "30 до 30". Також загинули ще п'ятеро громадян США та подружжя з Еквадору.

Вертоліт Eurocopter Ec130 B4 упав 19 серпня біля гори Ололокве в окрузі Самбуру. Він перевозив туристів із заповідника до району річки Евасо-Нгіро.