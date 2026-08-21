Про це повідомляє The New York Post із посиланням на дані кенійської влади.
Що відомо про авіакатастрофу поблизу Кенії?
Вертоліт Eurocopter Ec130 B4 під управлінням досвідченого пілота Джоша Оутрама впав у середу 19 серпня вранці поблизу підніжжя гори Ололокве в окрузі Самбуру. За інформацією Управління цивільної авіації Кенії, повітряне судно прямувало із заповідника у напрямку річки Евасо-Нгіро. Елітна туристична агенція &Beyond підтвердила, що борт перевозив її гостей. Наразі офіційні органи продовжують розслідування причин аварії.
Серед пасажирів гелікоптера ідентифіковано п'ятьох громадян США. Окрім Роджера Дуарте, загинули топменеджер Telemundo Хосе Суарес, а також подружжя Генрі Парра та Адам Хлаваті. Жертвами авіакатастрофи також стали директор Генерального управління розвідки Еквадору Мішель Сенсі-Контуджі та його дружина Стефані Марія Холліхан Васконес, яка мала подвійне громадянство США.
Авіаперевізник Lady Lori Helicopters висловив співчуття родинам загиблих.Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google
Ми висловлюємо найглибші співчуття гостям, екіпажу, їхнім родинам та близьким, а також усім, кого торкнулася ця трагічна аварія,
– зазначено в офіційній заяві компанії.
Реакція родини на втрату бізнесмена
Сім'я Роджера Дуарте оприлюднила заяву, у якій повідомила про своє глибоке потрясіння від того, що сталося.
Масштаб цієї трагедії неможливо осягнути, і немає слів, щоб висловити глибину нашого болю,
– зазначили родичі загиблого.
82-річний батько підприємця Роджер Дуарте-старший також прокоментував втрату сина.
Я зараз повністю спустошений. У мене немає слів, щоб передати свої почуття. Ми небагато знаємо про те, що сталося. Вони розслідують катастрофу,
– розповів він.
Що відомо про шлях Дуарте?
Роджер Дуарте розпочав свій підприємницький шлях ще в шкільні роки, продаючи південноамериканські сигари друзям свого батька. Залишивши кар'єру в інвестиційному банкінгу, у 2008 році 24-річний Дуарте заснував свій перший бізнес – компанію George Stone Crab, яка спеціалізується на продажу та доставці флоридських кам'яних крабів. Спочатку він продавав крабові клешні сусідам у Кі-Біскейн, а згодом налагодив співпрацю з великим оптовиком.
Я не відчував, що буду рости в інвестиційному банку, і мене не цікавило здобуття ступеня MBA. Настав мій час почати власний бізнес,
– ділився він у березні 2013 року.
У 2012 році разом із шеф-кухарем Семом Горенштейном він запустив ресторанну мережу My Ceviche, тестовий заклад якої приніс 1 мільйон доларів продажів за перший рік.
Зазначимо, видання Bloomberg охрестило Дуарте "Крабовим королем", а у 2016 році він потрапив до рейтингу Forbes "30 до 30" у сфері продуктів харчування та напоїв. Дуарте мешкав у маєтку вартістю 2,8 мільйона доларів разом із дружиною Ніколь Валлс Дуарте, донькою засновника знаменитого ресторану Versailles у Маямі, та двома дітьми. Друга дитина в родині народилася в листопаді 2024 року.