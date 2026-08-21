Об этом сообщает The New York Post со ссылкой на данные кенийских властей.

Что известно об авиакатастрофе вблизи Кении?

Вертолет Eurocopter Ec130 B4 под управлением опытного пилота Джоша Оутрама разбился в среду, 19 августа, утром у подножия горы Ололокве в округе Самбуру. По информации Управления гражданской авиации Кении, воздушное судно следовало из заповедника в направлении реки Эвасо-Нгиро. Элитное туристическое агентство &Beyond подтвердило, что на борту находились его гости. В настоящее время официальные органы продолжают расследование причин аварии.

Среди пассажиров вертолета опознаны пять граждан США. Помимо Роджера Дуарте, погибли топ-менеджер Telemundo Хосе Суарес, а также супруги Генри Парр и Адам Хлавати. Жертвами авиакатастрофы также стали директор Генерального управления разведки Эквадора Мишель Сенси-Контуджи и его жена Стефани Мария Холлихан Васконес, имевшая двойное гражданство США.

Авиаперевозчик Lady Lori Helicopters выразил соболезнования семьям погибших.

"Мы выражаем глубочайшие соболезнования гостям, экипажу, их семьям и близким, а также всем, кого коснулась эта трагическая авария",

– говорится в официальном заявлении компании.

Реакция семьи на утрату бизнесмена

Семья Роджера Дуарте обнародовала заявление, в котором сообщила о своем глубоком потрясении от того, что произошло.

Масштаб этой трагедии невозможно осознать, и нет слов, чтобы выразить глубину нашей боли,

– отметили родственники погибшего.

82-летний отец предпринимателя Роджер Дуарте-старший также прокомментировал утрату сына.

Я сейчас полностью опустошен. У меня нет слов, чтобы передать свои чувства. Мы мало что знаем о том, что произошло. Ведется расследование катастрофы,

– рассказал он.

Что известно о пути Дуарте?

Роджер Дуарте начал свой предпринимательский путь еще в школьные годы, продавая южноамериканские сигары друзьям своего отца. Покинув карьеру в инвестиционном банкинге, в 2008 году 24-летний Дуарте основал свой первый бизнес – компанию George Stone Crab, специализирующуюся на продаже и доставке флоридских каменных крабов. Сначала он продавал крабовые клешни соседям в Ки-Бискейне, а впоследствии наладил сотрудничество с большим оптовиком.

Я не чувствовал, что буду расти в инвестиционном банке, и меня не интересовало получение степени MBA. Настало мое время начать собственный бизнес,

– поделился он в марте 2013 года.

В 2012 году вместе с шеф-поваром Сэмом Горенштейном он запустил ресторанную сеть My Ceviche, пилотный ресторан которой принес 1 миллион долларов выручки за первый год.

Отметим, что издание Bloomberg окрестило Дуарте "Крабовым королем", а в 2016 году он попал в рейтинг Forbes "30 до 30" в сфере продуктов питания и напитков. Дуарте жил в особняке стоимостью 2,8 миллиона долларов вместе с женой Николь Уоллс Дуарте, дочерью основателя знаменитого ресторана Versailles в Майами, и двумя детьми. Второй ребенок в семье родился в ноябре 2024 года.