По словам пресс-секретаря президента Чехии Филиппа Платоша, более 180 чехов обратились к Петру Павелу с просьбой разрешить им присоединиться к украинской армии. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Český rozhlas.

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Разрешение получили не все

Президент Чехии Петр Павел разрешил 60 гражданам страны вступить в ряды Вооруженных Сил Украины.

Кроме этого, важно отметить, что по законам Чехии, граждане не могут участвовать в военных или полувоенных формированиях за рубежом без разрешения президента своей страны.

В то же время информации о том, сколько заявлений президент отклонил, пока не поступало.

Ранее стало известно, что Czechoslovak Group будет сотрудничать с украинским производителем оружия "Украинская бронетехника". Совместно компании будут производить артиллерийские боеприпасы калибра 155 миллиметров в Украине.

Это соглашение является частью более широкого пакета контрактов, подписанных обеими компаниями 2 октября 2024 года во время Международного форума оборонных индустрий.