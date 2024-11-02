За словами прессекретаря президента Чехії Філіпа Платоша, понад 180 чехів звернулися до Петра Павела з проханням дозволити їм приєднатися до української армії. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на Český rozhlas.

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Дозвіл отримали не всі

Президент Чехії Петр Павел дозволив 60 громадянам країни вступити до лав Збройних Сил України.

Крім цього, важливо зазначити, що за законами Чехії, громадяни не можуть брати участь у військових або напіввійськових формуваннях за кордоном без дозволу президента своєї країни.

Водночас інформації про те, скільки заяв президент відхилив, наразі не надходило.

Раніше стало відомо, що Czechoslovak Group буде співпрацювати з українським виробником зброї "Українська бронетехніка". Спільно компанії виготовлятимуть артилерійські боєприпаси калібру 155 міліметрів в Україні.

Ця угода є частиною ширшого пакету контрактів, підписаних обома компаніями 2 жовтня 2024 року під час Міжнародного форуму оборонних індустрій.