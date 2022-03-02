60 иностранных журналистов покажут на весь мир, как живут Киевляне на станции метро "Дорогожичи"

Сегодня 60 иностранных журналистов покажут на весь мир, как живут киевляне и их домашние любимцы на станции метро Дорогожичи.

Об этом в своем телеграмме канале написал Геращенко, добавив, что сегодня "это увидит весь мир!".

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Кадры с места событий

Иностранные журналисты уже начали работу – снимают происходящее в Киеве и берут интервью у тех, кто вынужденно переехал в метрополитен.

Напомним, что в результате российских обстрелов тысячи киевлян перебрались на ночевку в метро. Движение поездов временно приостановлено.

Как живут Киевляне на станции метро "Дорогожичи": фото

Напомним, пока в Киеве раздавался сигнал воздушной тревоги, в метро столицы произошло крайне важное событие – появление новой жизни. Роды прошли хорошо, на свет появилась девочка Мия.

Смотрите видео из метро "Дорогожичи"

Смотрите видео со станции метро "Героев Днепра"

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