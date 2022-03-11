60-километровая российская колонна под Киевом уже рассосалась: снимки со спутника

Западные СМИ уже несколько дней то ли предупреждали, то ли пугали украинских защитников. Мол, под Киевом стоит 60-километровая колонна российской техники.

Однако сейчас она в значительной степени рассеяна. Это показали спутниковые снимки, предоставленные компанией Maxar Technologies.

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Громадная колонна техники России, которой пугали украинцев западные СМИ, уже рассосалась

Облака вокруг столицы Украины немного развеялись, поэтому есть новые спутниковые снимки от четверга, 10 марта.

Они свидетельствуют, что российский военный конвой к северо-западу от Киева, протянувшийся более чем на 64 километра, значительно рассеялся и передислоцирован. По данным Maxar, на спутниковых снимках видно, что:

Некоторые элементы колонны (включая буксировочную артиллерию) переместились в леса близ Лубянки.

Также российские военные машины стоят на дорогах в жилых районах села Озера.

В Берестянке в поле стоит несколько бензовозов и что-то похожее на реактивные системы залпового огня.

К юго-востоку от Иванкова на проезжей части все еще виден ряд грузовиков и оборудования.

Это все, напомним, за Гостомелем, в нескольких десятках километров северо-западнее Киева.



Российская военная техника возле села Озера / Фото Maxar



Россияне в Берестянке / Фото Maxar



Техника россиян возле Лубянки / Фото Maxar



Машины оккупантов под Иванковым / Фото Maxar

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