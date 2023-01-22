600 "двухсотых" оккупантов и много уничтоженной техники: потери врага по состоянию на 22 января
Силы обороны продолжают вытеснять врага с украинской земли, нанося ему значительные потери. Так по состоянию на 22 января потери противника достигли 130 тысяч.
Только за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 600 захватчиков. В Генштабе отметили, что цифры неточные из-за высокой интенсивности боев.
К теме Писториус приедет в Киев, Украина готова в случае наступления из Беларуси: хронология 333 дня войны
Общие боевые потери врага:
- личного состава – около/ 120 760 (+600) человек ликвидировано;
- танков – 3145 (+5) единиц,
- боевых бронированных машин – 6268 (+12) единиц;
- артиллерийских систем / artillery systems – 2144 (+9) единиц;
- РСЗО – 445 (+2) единицы;
- средства ПВО – 220 (+0) единиц;
- самолетов – 287 (+0) единиц;
- вертолетов – 277Аку (+0) единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1892 (+1) единица;
- крылатые ракеты – 749 (+0) единиц;
- корабли/катера – 17 (+0) единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 4932 (+14) единиц;
- специальная техника – 193 (+0) единиц.
Актуально о ситуации на фронте
За сутки российские захватчики снова пытались вести наступательные действия на Авдеевском Бахмутском и Лиманском направлениях. На других участках оккупантов не остается ничего, как обороняться.
За прошедшие сутки подразделения ВСУ отразили нападения россиян в следующих населенных пунктах: Новоселовское Луганской области; Терны, Серебрянское лесничество, Верхнекаменское, Белогоровка, Красная Гора, Бахмут, Первомайское, Марьинка; Победа в Донецкой области.
Более того, украинская авиация нанесла 14 мощных ударов по позициям россиян. Также 3 авиаудара Силы обороны совершили по ЗРК противника.