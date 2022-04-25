Взрывы на нефтебазе в Брянске, Россия готовит квазиреферендум на Юге: основное за 61 день войны

Уже более 2 месяцев ВСУ противостоят армии государства-агрессора. Пока российские военные воюют с мирным населением, оккупантов ликвидируют украинские защитники.

24 канал собрал самые важные события 61 дня противостояния.

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06:20 По информации СМИ, россияне пытаются извлечь из затонувшего крейсера "Москва" ракеты и документы. Рядом находится спасательное судно "Коммуна", которое считается одним из самых старых в России.

05:51 Шестой пакет санкций Евросоюза против России может содержать частичное нефтяное эмбарго. В настоящее время члены ЕС пытаются найти компромиссное решение, которое нанесет удар агрессору, однако не сильно помешает Европе.

04:50 Ужасные кадры разрушений в селе Горенка Киевской области показали в эфире CNN. Населенный пункт оккупанты разрушили на 80%.

03:21 В российском Брянске раздались мощные взрывы. В пресс-службе местных властей сообщили, что загорелись резервуары с горючим на нефтебазе. Между тем СМИ сообщали о двух разных локациях пожаров.

02:28 В Запорожской ОВА рассказали, что захватчики концентрируют свои усилия в направлении Гуляйполя. Российские войска стремятся удержать рубежи и продолжить наступление.

02:17 На Юге за предыдущие сутки украинские защитники уничтожили около 70 врагов и ЗРК "Панцирь С1". Также ВСУ ликвидировали бронированную технику врага.

01:54 В оперативном командовании "Юг" сообщили, что на оккупированных территориях россияне готовятся к так называемому "референдуму". Враги надеются изолировать эту территорию и подавить любое сопротивление.

00:26 Советник главы ОП Алексей Арестович сообщил, что ВСУ снова уничтожили российских оккупантов под Чернобаевкой. Это произошло уже в 17 раз.