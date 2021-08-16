61 год колонии строгого режима на четверых: Россия огласила приговор по "делу Хизб ут-Тахрир"

16 августа 2021 , 14:43
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Источник:

фейсбук Людмилы Денисовой

Суд в Ростове-на-Дону вынес решение в отношении четырех политических заключенных, которым Россия приписывает терроризм. Четверо крымских татар получили максимальные сроки пребывания в колонии.

Всего четверо мужчин получили приговоры на 61 год за решеткой. О приговорах сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

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Решение по "делу Хизб ут-Тахрир"

Приговор в отношении крымских татар вынес Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону. Им следствие приписало участие в так называемой "Алуштинской группе" по сфабрикованному уголовному делу.

Всех четверых мужчин задержали 10 июня 2019 года. Предыдущие "расследования" продолжались в течение двух лет.

Наши граждане получили максимальные сроки отбывания наказания в колонии строгого режима:

  • Ленур Халилов – 18 лет,
  • Руслан Месутов – 18 лет,
  • Руслан Нагаев – 13 лет,
  • Эльдар Кантемиров - 12 лет.

Людмила Денисова отметила, что осуждает такое незаконное решение российского суда, которое является нарушением прав человека.

Осуществляя судилища над крымскими татарами и другими незаконно удерживаемыми гражданами Украины, страна-оккупант РФ нарушает нормы международного права, Конвенцию о защите прав человека и основных свобод и Всеобщую декларацию прав человека,
 –  отметила Денисова.

Омбудсмен призывала международные организации обратить внимание на этот случай и повлиять на Россию, которая проводит незаконные задержания и судилища.

Что известно о "деле Хизб ут-Тахрир"?

Это исламская политическая партия, которую в России признали террористической. Однако во многих странах мира она действует безо всяких ограничений. В причастности к этой партии оккупанты обвиняют 25 крымскотатарских общественных активистов, всех их арестовали.

Крымским татарам вменяют стремление захватить власть и терроризм.

18 июля 2019 года Европейский парламент принял резолюцию, в которой призвал Россию освободить всех украинских политзаключенных, включая фигурантов этого уголовного дела.

Источник: Википедия

Полный текст публикации Людмилы Денисовой

61 год колонии строгого режима на четверых! Такой незаконный приговор вынес Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону в отношении участников так называемой "Алуштинской группы" по сфабрикованному уголовному делу "Хизб ут-Тахрир".

Российские прокуроры добились незаконного заключения крымских татар за преступление, которое они не совершали. Наши граждане получили максимальные сроки отбывания наказания в колонии строгого режима: Ленур Халилов – 18 лет, Руслан Месутов – 18 лет, Руслан Нагаев – 13 лет, Эльдар Кантеміров – 12 лет.

Также, согласно судебному постановлению, все они в течение первых двух лет будут находиться в тюрьме, а после отбывания наказания Ленур Халилов и Руслан Месутов будут ограничены в свободе передвижения и свободном выборе места жительства в течение полутора лет, а Руслан Нагаев и Эльдар Кантемиров  –  в течение года.
Предварительное следствие и суды над крымскими татарами, которые были задержаны 10 июня 2019 года, продолжались в течение двух лет.
Осуждаю принятое Южным окружным военным судом незаконное решение в отношении наших сограждан.

Осуществляя судилища над крымскими татарами и другими незаконно удерживаемыми гражданами Украины, страна-оккупант РФ нарушает нормы международного права, Конвенцию о защите прав человека и основных свобод и Всеобщую декларацию прав человека.

Призываю представителей международных миссий, правозащитных организаций и дипломатического корпуса заставить РФ прекратить безосновательные задержания и судилища над незаконно заключенными гражданами Украины и вернуть их на Родину.

Автор: Вероніка Климська