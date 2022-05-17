Жертвами войны стали более 652 ребенка
По официальным данным ювенальных прокуроров, более 423 детей были ранены, а 229, к сожалению, погибли. Такую информацию на утро 17 мая обнародовали в Офисе Генерального прокурора.
Обратите внимание Более 1200 украинских детей пропали без вести с момента нападения России
Больше детей и несовершеннолетних пострадало в:
- Донецкой области – 140,
- Киевской области – 115,
- Харьковской области – 100,
- Черниговской области – 68,
- Херсонской области – 48,
- Луганской области – 47,
- Николаевской области – 44,
- Запорожской области – 28,
- Сумской области – 17,
- городе Киеве – 16,
- Житомирской области – 15.
229 детей погибли в результате полномасштабного вторжения России / Фото Офиса Генерального прокурора
Последние случаи, когда пострадали дети
В результате ракетного удара россиян по объектам туристической инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе Одесской области, нанесенного 16 мая, была ранена девочка.
Подросток получил ранение 15 мая в результате обстрелов российскими войсками Лисичанска Луганщины.
Также прокуроры сообщили, что из-за бомбардировок и обстрелов российскими оккупантами украинских городов и сел повреждены 1772 образовательных учреждения. Из них 161 разрушены полностью.
Ситуация на фронте: свежие данные от Генштаба
- На Донецком направлении россияне продолжают обстрелы из минометов, ствольной артиллерии, систем залпового огня и авиации.
- На Северском направлении в районе Белокопытового в Сумской области враг совершил обстрел из минометов подразделений ГНСУ. Под его прикрытием была предпринята попытка мероприятия вражеской ДРГ. Во время боя получил ранение и погиб украинский герой-пограничник.
- На Слобожанском и Харьковском направлениях россияне сосредоточились на удержании занимаемых позиций.
- На Южнобужском направлении противник обстреливал украинские подразделения по ствольной артиллерии и минометам в районах Лиманов, Таврического, Трудолюбовки и Осокоровки.
- В сутки 16 мая ВСУ отбили 11 атак врага, уничтожили 5 танков, зенитно-ракетный комплекс "Тор", 6 артиллерийских систем, 20 единиц бронированной техники и автомобиль на Донецком и Луганском направлениях.
Обратите внимание – где были обстрелы: ситуация по областям Украины