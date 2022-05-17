Жертвами войны стали более 652 ребенка

По официальным данным ювенальных прокуроров, более 423 детей были ранены, а 229, к сожалению, погибли. Такую информацию на утро 17 мая обнародовали в Офисе Генерального прокурора.

Обратите внимание Более 1200 украинских детей пропали без вести с момента нападения России

Больше детей и несовершеннолетних пострадало в:

Донецкой области – 140,

Киевской области – 115,

Харьковской области – 100,

Черниговской области – 68,

Херсонской области – 48,

Луганской области – 47,

Николаевской области – 44,

Запорожской области – 28,

Сумской области – 17,

городе Киеве – 16,

Житомирской области – 15.

Следует заметить , что эти цифры не окончательны, поскольку их установление затруднено в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

229 детей погибли в результате полномасштабного вторжения России / Фото Офиса Генерального прокурора

Последние случаи, когда пострадали дети

В результате ракетного удара россиян по объектам туристической инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе Одесской области, нанесенного 16 мая, была ранена девочка.

Подросток получил ранение 15 мая в результате обстрелов российскими войсками Лисичанска Луганщины.

Также прокуроры сообщили, что из-за бомбардировок и обстрелов российскими оккупантами украинских городов и сел повреждены 1772 образовательных учреждения. Из них 161 разрушены полностью.

Ситуация на фронте: свежие данные от Генштаба

На Донецком направлении россияне продолжают обстрелы из минометов, ствольной артиллерии, систем залпового огня и авиации.

На Северском направлении в районе Белокопытового в Сумской области враг совершил обстрел из минометов подразделений ГНСУ. Под его прикрытием была предпринята попытка мероприятия вражеской ДРГ. Во время боя получил ранение и погиб украинский герой-пограничник.

На Слобожанском и Харьковском направлениях россияне сосредоточились на удержании занимаемых позиций.

На Южнобужском направлении противник обстреливал украинские подразделения по ствольной артиллерии и минометам в районах Лиманов, Таврического, Трудолюбовки и Осокоровки.

В сутки 16 мая ВСУ отбили 11 атак врага, уничтожили 5 танков, зенитно-ракетный комплекс "Тор", 6 артиллерийских систем, 20 единиц бронированной техники и автомобиль на Донецком и Луганском направлениях.

Обратите внимание – где были обстрелы: ситуация по областям Украины