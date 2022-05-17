Жертвами війни стали більше ніж 652 дитини

За офіційними даними ювенальних прокурорів, понад 423 дитини було поранено, а 229, на жаль, загинули. Таку інформацію станом на ранок 17 травня оприлюднили в Офісі Генерального прокурора.

Зверніть увагу Понад 1200 українських дітей зникли безвісти з моменту нападу Росії

Найбільше дітей та неповнолітніх постраждало у:

Донецькій області – 140,

Київській області – 115,

Харківській області – 100,

Чернігівській області – 68,

Херсонській області – 48,

Луганській області – 47,

Миколаївській області – 44,

Запорізькій області – 28,

Сумській області – 17,

місті Києві – 16,

Житомирській області – 15.

Варто зауважити, що ці цифри не є остаточними, оскільки їх встановлення ускладнене в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

229 дітей загинули унаслідок повномасштабного вторгнення Росії / Фото Офісу Генерального прокурора

Останні випадки, коли постраждали діти

Внаслідок ракетного удару росіян по об'єктах туристичної інфраструктури у Білгород-Дністровському районі Одещини, якого завдали 16 травня, була поранена дівчинка.

Підліток отримав поранення 15 травня у результаті обстрілів російськими військами Лисичанська, що на Луганщині.

Також прокурори повідомили, що через бомбардування та обстріли російськими окупантами українських міст та сіл пошкоджено 1772 освітні заклади. З них 161 – зруйновані повністю.

Ситуація на фронті: свіжі дані від Генштабу

На Донецькому напрямку росіяни продовжують обстріли з мінометів, ствольної артилерії, систем залпового вогню та авіації.

На Сіверському напрямку в районі Білокопитового на Сумщині ворог здійснив обстріл з мінометів підрозділів ДПСУ. Під його прикриттям було здійснено спробу заходу ворожої ДРГ. Під час бою отримав поранення та загинув український герой-прикордонник.

На Слобожанському та Харківському напрямках росіяни зосередилися на утриманні займаних позицій.

На Південнобузькому напрямку противник обстрілював українські підрозділи зі ствольної артилерії та мінометів у районах Лиманів, Таврійського, Трудолюбівки та Осокорівки.

За добу 16 травня ЗСУ відбили 11 атак ворога, знищили 5 танків, зенітно-ракетний комплекс "Тор", 6 артилерійських систем, 20 одиниць броньованої техніки та автомобіль на Донецькому та Луганському напрямках.

Зверніть увагу – де були обстріли: ситуація по областях України