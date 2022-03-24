67% беларусов против обстрела Украины российскими войсками с территории Беларуси – Chatham House

Около половины опрошенных беларусов выступают за немедленный вывод войск РФ с территории страны.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Chatham House. Опрос был проведен 5-14 марта.

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39% опрошенных заявили, что российские войска должны немедленно вывести с территории Беларуси.

Кроме того, беларусам задали вопрос об их отношении к обстрелам Украины с территории РБ. 67% заявили, что они категорически против.

Также по результатам опроса 60% беларусов ожидает ухудшения условий жизни в связи с военным вторжением России в Украину.

Результаты опроса представил Рыгор Астапеня, директор "Беларусской инициативы" Chatham House.

Chatham House опросил 896 респондентов с 5 по 14 марта 2022 года. Выборка соответствует структуре городского населения Беларуси и скорректирована по полу, возрасту, размеру населенных пунктов и уровню образования.

Опрос был проведен с помощью интернет-интервью (CAWI), что на практике означает, что выборка была ограничена до пользователей интернета. Хотя согласно различным источникам, 75-82 процента населения Беларуси использует интернет, интернет-пользователи более экономически и социально активны.

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