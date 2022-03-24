Про це свідчать результати дослідження Chatham House. Опитування було проведено 5-14 березня.

До теми Скільки білорусів готові воювати проти України: результати опитування

39% опитаних заявили, що російські війська мають негайно вивести з території Білорусі.

Крім того, білорусам поставили питання про їхнє ставлення до обстрілу України з території РБ. 67% заявили, що вони категорично проти.

Також за результатами опитування 60% білорусів очікує на погіршення умов життя у зв'язку з військовим вторгненням Росії в Україну.

Результати опитування оприлюднив Григор Астапеня, директор "Білоруської ініціативи" Chatham House.

Chatham House опитав 896 респондентів з 5 по 14 березня 2022 року. Вибірка відповідає структурі міського населення Білорусі та скоригована за статтю, віком, розміром населених пунктів та рівнем освіти.

Опитування було проведено за допомогою інтернет-інтерв'ю (CAWI), що практично означає, що вибірка була обмежена до користувачів інтернету. Хоча згідно з різними джерелами, 75-82 відсотки населення Білорусі використовує інтернет, інтернет-користувачі більш економічно та соціально активні.

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