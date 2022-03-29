67 пожарных до сих пор тушат пожар на нефтебазе Ровненщины: жуткие фото
29 марта 2022 , 15:59Читати новину українською
Источник:телеграм ГСЧС Украины
Оккупанты вечером 28 марта обстреляли нефтебазу на Ровненщине. Пожар до сих пор не удалось потушить. На месте работают 67 спасателей.
В ГСЧС сообщили, что на нефтебазе продолжается ликвидация пожара, возникшего в результате вражеского попадания ракеты.
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На месте работают 67 пожарных, 17 единиц техники и 2 пожарных поезда.
Смотрите фото пожара на нефтебазе Ровненщины:
В ГСЧС отметили, что радиационный и химический фоны в пределах нормы. Жертв и пострадавших в результате ракетного удара или пожара нет.
Обстрел нефтебазы в Ровненской области: что известно
- Россияне 28 марта нанесли удар по Ровненской области – снова обстреляли нефтебазу. В результате вражеского обстрела началось возгорание. На место выехали сотрудники ГСЧС, а также химическая лаборатория.
- Впоследствии глава Ровненской ОВА сообщил, что жертв и пострадавших, к счастью, нет. По его словам, химический и радиационный фон в результате атаки в норме, критического разлива нефти нет.
- Ранее, 27 марта, российские оккупанты ракетами атаковали нефтебазу в Дубно на Ровненщине. Перед этим ВСУ сбили вражеский дрон. В результате атаки противника объект полностью уничтожен.
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