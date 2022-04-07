На 7 апреля согласовали 10 гуманитарных коридоров, – Верещук
На четверг, 7 апреля, Украина согласовала с российскими оккупантами 10 гуманитарных коридоров. Украинская сторона ожидает от врага соблюдения прекращения огня.
О направлениях гуманитарных коридоров 7 апреля рассказала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
Важно Каждый день пытаемся прорваться в Мариуполь, но оккупанты блокируют все попытки, – Верещук
Список гуманитарных коридоров 7 апреля
- Из Мариуполя в Запорожье на собственном транспорте
- Из Бердянска в Запорожье
На собственном транспорте, а также будут отправлены автобусы из Запорожья.
- Из города Токмак в Запорожье
На собственном транспорте, а также отправлены автобусы для эвакуации
- Из города Энергодар в Запорожье
На собственном транспорте.
- Из города Мелитополь в Запорожье
На собственном транспорте, а также отправлены автобусы для эвакуации
- Из города Северодонецк в Бахмут
Место собрания: проспект Химиков, 28
- Из города Лисичанск в город Бахмут
Место сборов: РТИ, 40 лет Победы, улица Сосюры, 324
- Из города Попасная в Бахмут
Место сборов: улица Первомайская, 42
- Из города Рубежное в Бахмут
- Из поселка Горное в город Бахмут
Место сборов: улица Гагарина, 13Актуально! Эвакуация из городов Луганской области будет проводиться при соблюдении режима прекращения огня со стороны оккупационных войск.
Украинские власти продолжают эвакуировать людей из Мариуполя и других городов, оказавшихся под обстрелами российских оккупантов. В течение 6 апреля удалось эвакуировать почти 5 тысяч человек.
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