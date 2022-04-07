На 7 апреля согласовали 10 гуманитарных коридоров, – Верещук

На четверг, 7 апреля, Украина согласовала с российскими оккупантами 10 гуманитарных коридоров. Украинская сторона ожидает от врага соблюдения прекращения огня.

О направлениях гуманитарных коридоров 7 апреля рассказала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Важно Каждый день пытаемся прорваться в Мариуполь, но оккупанты блокируют все попытки, – Верещук

Список гуманитарных коридоров 7 апреля

Из Мариуполя в Запорожье на собственном транспорте

на собственном транспорте Из Бердянска в Запорожье

На собственном транспорте, а также будут отправлены автобусы из Запорожья.

Из города Токмак в Запорожье

На собственном транспорте, а также отправлены автобусы для эвакуации

Из города Энергодар в Запорожье

На собственном транспорте.

Из города Мелитополь в Запорожье

На собственном транспорте, а также отправлены автобусы для эвакуации

Из города Северодонецк в Бахмут

Место собрания: проспект Химиков, 28

Из города Лисичанск в город Бахмут

Место сборов: РТИ, 40 лет Победы, улица Сосюры, 324

Из города Попасная в Бахмут

Место сборов: улица Первомайская, 42

Из города Рубежное в Бахмут

Из поселка Горное в город Бахмут

Место сборов: улица Гагарина, 13

! Эвакуация из городов Луганской области будет проводиться при соблюдении режима прекращения огня со стороны оккупационных войск.

Украинские власти продолжают эвакуировать людей из Мариуполя и других городов, оказавшихся под обстрелами российских оккупантов. В течение 6 апреля удалось эвакуировать почти 5 тысяч человек.

Интересно – Вечерний брифинг Ирины Верещук за 6 апреля: смотрите видео