Погибли в небе: 7 годовщина сбивания над Славянском украинских вертолетов
Российские вооруженные формирования 2 мая 2014 года сбили два украинских военных вертолета над Славянском. Жизнь оккупанты забрали у 5 наших героев.
Источник:МВД Украины
Воспоминания об ужасной трагедии опубликовали в Министерстве внутренних дел. Оба вертолета МІ-24П выполняли боевую задачу – обеспечивали патрулирование в районе Славянска.
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Командир экипажа спас жизнь одного военного
Первым вражеские войска около 3 утра попали ракетами из переносного ЗРК в борт "09 желтый". Благодаря героизму командира экипажа Сергея Руденко, один человек смог покинуть вертолет. Руденко пытался спасти еще одного военного.
Воздушное судно упало на землю и боеприпасы начали детонировать. Погибли майор Руденко и старший лейтенант Игорь Гришин.
Вертолет, прилетевший на помощь тоже сбили
На помощь сбитому борту полетел "40 желтый" под командованием Руслана Плоходько. Однако и этот вертолет сбили в 4:40. Кроме командира, в небе над Славянском погибли майор Александр Сабада и капитан Николай Топчий.
Героев наградили орденом Богдана Хмельницкого
За личное мужество и героизм указом президента от 2014 года орденом Богдана Хмельницкого III степени посмертно награждены:
- капитан Игорь Гришин;
- подполковник Александр Сабада;
- майор Николай Топчий.
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Указом президента от 2014 года орденом Богдана Хмельницкого I степени награждены:
- майор Евгений Краснокутский;
- подполковник Сергей Руденко (посмертно);
- подполковник Руслан Плоходько (посмертно).
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