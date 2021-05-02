Российские вооруженные формирования 2 мая 2014 года сбили два украинских военных вертолета над Славянском. Жизнь оккупанты забрали у 5 наших героев.

Воспоминания об ужасной трагедии опубликовали в Министерстве внутренних дел. Оба вертолета МІ-24П выполняли боевую задачу – обеспечивали патрулирование в районе Славянска.

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Командир экипажа спас жизнь одного военного

Первым вражеские войска около 3 утра попали ракетами из переносного ЗРК в борт "09 желтый". Благодаря героизму командира экипажа Сергея Руденко, один человек смог покинуть вертолет. Руденко пытался спасти еще одного военного.

Воздушное судно упало на землю и боеприпасы начали детонировать. Погибли майор Руденко и старший лейтенант Игорь Гришин.

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Вертолет, прилетевший на помощь тоже сбили

На помощь сбитому борту полетел "40 желтый" под командованием Руслана Плоходько. Однако и этот вертолет сбили в 4:40. Кроме командира, в небе над Славянском погибли майор Александр Сабада и капитан Николай Топчий.

Героев наградили орденом Богдана Хмельницкого

За личное мужество и героизм указом президента от 2014 года орденом Богдана Хмельницкого III степени посмертно награждены:

капитан Игорь Гришин;

подполковник Александр Сабада;

майор Николай Топчий.

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Указом президента от 2014 года орденом Богдана Хмельницкого I степени награждены: