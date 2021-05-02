Загинули у небі: 7 роковини збиття над Слов'янськом українських гелікоптерів
Російські збройні формування 2 травня 2014 року збили два українських військових гелікоптери над Слов'янськом. Життя окупанти забрали у 5 наших героїв.
Джерело:МВС України
Спогади про жахливу трагедію опублікували у Міністерстві внутрішніх справ. Обидва гелікоптери МІ-24П виконували бойове завдання – забезпечували патрулювання у районі Слов'янська.
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Командир екіпажу врятував життя одного військового
Першим ворожі війська близько 3-ої ранку поцілили ракетами з переносного ЗРК у борт "09 жовтий" Завдяки героїзму командира екіпажу Сергія Руденка, одна людина змогла покинути гелікоптер. Руденко намагався врятувати ще одного військового.
Повітряне судно упало на землю і боєприпаси почали детонувати. Загинули майор Руденко та старший лейтенант Ігор Грішин.
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Гелікоптер, що прилетів на допомогу теж збили
На допомогу збитому борту полетів "40 жовтий" під командуванням Руслана Плоходько. Проте і цей гелікоптер збили о 4:40. Окрім командира, у небі над Слов'янськом загинули майор Олександр Сабада та капітан Микола Топчій.
Героїв нагородили орденом Богдана Хмельницького
За особисту мужність і героїзм указом президента від 2014 року орденом Богдана Хмельницького III ступеня посмертно нагороджено:
- капітана Ігоря Грішина;
- підполковника Олександра Сабаду;
- майора Миколу Топчія.
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Указом президента від 2014 року орденом Богдана Хмельницького І ступеня нагороджено:
- майора Євгена Краснокутського;
- підполковника Сергія Руденка (посмертно);
- підполковника Руслана Плоходька (посмертно).
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