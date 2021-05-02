Російські збройні формування 2 травня 2014 року збили два українських військових гелікоптери над Слов'янськом. Життя окупанти забрали у 5 наших героїв.

Спогади про жахливу трагедію опублікували у Міністерстві внутрішніх справ. Обидва гелікоптери МІ-24П виконували бойове завдання – забезпечували патрулювання у районі Слов'янська.

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Командир екіпажу врятував життя одного військового

Першим ворожі війська близько 3-ої ранку поцілили ракетами з переносного ЗРК у борт "09 жовтий" Завдяки героїзму командира екіпажу Сергія Руденка, одна людина змогла покинути гелікоптер. Руденко намагався врятувати ще одного військового.

Повітряне судно упало на землю і боєприпаси почали детонувати. Загинули майор Руденко та старший лейтенант Ігор Грішин.

Важливо! Поранений капітан Євген Краснокутський потрапив у руки бойовиків. Його вдалось звільнити 5 травня.

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Гелікоптер, що прилетів на допомогу теж збили

На допомогу збитому борту полетів "40 жовтий" під командуванням Руслана Плоходько. Проте і цей гелікоптер збили о 4:40. Окрім командира, у небі над Слов'янськом загинули майор Олександр Сабада та капітан Микола Топчій.

Героїв нагородили орденом Богдана Хмельницького

За особисту мужність і героїзм указом президента від 2014 року орденом Богдана Хмельницького III ступеня посмертно нагороджено:

капітана Ігоря Грішина;

підполковника Олександра Сабаду;

майора Миколу Топчія.

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Указом президента від 2014 року орденом Богдана Хмельницького І ступеня нагороджено: