В 7 областях Украины внедрят специальный механизм выплаты субсидий и других льгот

10 марта 2022 , 16:47
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Источник:

Министерство социальной политики Украины

В марте применят специальный механизм выплаты субсидий, льгот и денежных пособий. Он будет действовать в 7 областях, где сейчас проводятся активные боевые действия.

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Автор: Ольга Котів