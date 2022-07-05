По Днепру и области россияне выпустили 7 ракет типа "Калибр": детали от Воздушных сил

Воздушные силы ВСУ сообщили, что по Днепропетровщине российские оккупанты выпустили 7 крылатых ракет. Речь идет о типе морского базирования "Калибр".

Российские захватчики атаковали Днепр и область около 4 часов утра 5 июля. Шесть вражеских ракет из семи ПВО удалось сбить.

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Оккупанты били ракетами "Калибр"

Сегодня, 5 июля, около 4 часов утра, подразделениями зенитных ракетных войск Воздушного командования "Восток" сбиты шесть из семи крылатых ракет морского базирования типа "Калибр",

– говорится в сообщении.

Что известно о последствиях авиаобстрела Днепра и области

Из-за ракетной атаки россиян возникли два пожара. Причиной стало падение обломков сбитой ракеты. К счастью, спасатели их потушили. Обошлось без жертв.

Одна ракета попала по частному сектору в Покрове. Враг уничтожил несколько домов сразу. В полностью разрушенном доме жили 6 человек, трое из них – дети. Чудом также обошлось без пострадавших и погибших.

Известно, что оккупанты обстреляли также Зеленодольскую общину. Они ударили по дачному массиву в Зеленодольске и по улице в Великой Костромке. Из-за вражеских обстрелов село частично осталось без света.

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