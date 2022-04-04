7 самых дорогостоящих потерь военной техники врага: мощное видео ВСУ

Если российские власти не любят считаться с потерями своих же "военных", которые вторглись в Украину, то за технику там переживают. А потерь такой техники за время войны против Украины накопилось немало.

Вооруженные силы Украины решили сделать подборку самых дорогостоящих потерь военной техники оккупанта.

Стоит внимания Россия не капитулировала и дальше хочет захватить всю Украину: идет ожесточенная борьба, – Маляр

По приблизительным подсчетам, украинцы уже уничтожили таковою на сумму более 10 миллиардов долларов.

Танк Т-90 М "Владимир"

Цена до 3 миллионов долларов

Российская армия хвасталась своим танком т-90. В Украине оказалось, что он горит, как и остальные после выстрела украинских бойцов.

Панцирь С-1

Цена до 15 миллионов долларов

Это самоходный зенитно-ракетный пушечный комплекс, который предназначен для покрытия гражданских и военных объектов от ударов с воздуха.

Один такой украинцы сожгли в городе Баштанка в марте 2022 года. Еще три таких комплекса были захвачены и переданы украинской армии. Теперь она уничтожает наших врагов.

Вертолет Ка-52

Цена 16 миллионов долларов

Есть подтвержденные как минимум 6 случаев сбития этих российских вертолетов в небе над Украиной.

Самолет Ил-76

Цена до 27 миллионов долларов

14 июня 2014 года российские оккупанты сбили самолет Ил-76 с украинскими десантниками, который заходил на посадку в Луганске. Тогда погибло 40 десантников 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады и 9 членов экипажа.

26 февраля 2022 года украинские военные отомстили, когда вблизи Василькова сбили российский Ил-76. Сколько погибло захватчиков – доподлинно неизвестно.

Самолет Су-35С

Цена до 65 миллионов долларов

1 марта украинские пилоты на МиГ-29 вступили в бой против вражеских Су-35С. Оба вражеских самолета были уничтожены ракетами.

Ещё один такой истребитель сбили с ПТРК "Игла-1" в Черниговской области.

Искандер-М

Цена до 100 миллионов долларов

10 марта ВСУ уничтожили дивизион ОТРК "Искандер-М" на черниговском направлении. В состав дивизиона входят четыре пусковые установки и восемь баллистических ракет.

Именно с "Искандер-М" россияне могли обстреливать украинские города в первые дни войны.

ВДК Саратов

Цена более 100 миллионов долларов

21 марта зашел в порт Бердянска, где и был уничтожен украинскими военными. На борту находилась военная техника и живая сила противника.

До этого "Саратов" отличился в войне России против Грузии, а также в захвате Крыма.

Видео топ-7 самой дорогой российской военной техники, уничтоженной украинцами