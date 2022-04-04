Збройні Сили України вирішили зробити підбірку найбільш дороговартісних втрат військової техніки окупанта.

Варте уваги Росія не капітулювала та далі хоче захопити всю Україну: зараз триває запекла боротьба, – Маляр

За приблизними підрахунками, українці вже знищили такої на суму понад 10 мільярдів доларів.

Танк Т-90 М "Владімір"

Ціна до 3 мільйонів доларів

Російська армія вихвалялася своїм танком т-90. В Україні виявилося, що він горить як і решта після пострілу українських бійців.

Панцирь С-1

Ціна до 15 мільйонів доларів

Це самохідний зенітно-ракетний гарматний комплекс, який призначений для прикриття цивільних та військових об'єктів від ударів з повітря.

Один такий українці спалили у місті Баштанка в березні 2022 року. Ще три такі комплекси було захоплені та передані українській армії. Тепер вона знищує наших ворогів.

Гвинтокрил Ка-52

Ціна 16 мільйонів доларів

Є підтверджені як мінімум 6 випадків збиття цих російських гелікоптерів в небі над Україною.

Літак Іл-76

Ціна до 27 мільйонів доларів

14 червня 2014 року російські окупанти збили літак Іл-76 з українськими десантниками, який заходив на посадку в Луганську. Тоді загинуло 40 десантників 25-ї окремої Дніпропетровської повітряно-десантної бригади та 9 членів екіпажу.

26 лютого 2022 року українські військові помстилися, коли поблизу Василькова збили російський Іл-76. Скільки загинуло загарбників – достеменно невідомо.

Літак Су-35С

Ціна до 65 мільйонів доларів

1 березня українські пілоти на МіГ-29 вступили в бій проти ворожих Су-35С. Обидві ворожі літаки були знищені ракетами.

Ще один такий винищувач збили з ПТРК "Ігла-1" на Чернігівщині.

Іскандер-М

Ціна до 100 мільйонів доларів

10 березня ЗСУ знищили дивізіон ОТРК "Іскандер-М" на Чернігівському напрямку. До складу дивізіону входять чотири пускові установки та вісім балістичних ракет.

Саме з "Іскандер-М" росіяни могли обстрілювати українські міста в перші дні війни.

ВДК Саратов

Ціна понад 100 мільйонів доларів

21 березня зайшов у порт Бердянська, де і був знищений українськими військовими. На борту перебувала військова техніка та жива сила противника.

До цього "Саратов" відзначився у війні Росії проти Грузії, а також у захоплені Криму.

Відео топ-7 найдорожчої російської військової техніки, знищеної українцями