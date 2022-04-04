Збройні Сили України вирішили зробити підбірку найбільш дороговартісних втрат військової техніки окупанта.
Варте уваги Росія не капітулювала та далі хоче захопити всю Україну: зараз триває запекла боротьба, – Маляр
За приблизними підрахунками, українці вже знищили такої на суму понад 10 мільярдів доларів.
Танк Т-90 М "Владімір"
Ціна до 3 мільйонів доларів
Російська армія вихвалялася своїм танком т-90. В Україні виявилося, що він горить як і решта після пострілу українських бійців.
Панцирь С-1
Ціна до 15 мільйонів доларів
Це самохідний зенітно-ракетний гарматний комплекс, який призначений для прикриття цивільних та військових об'єктів від ударів з повітря.
Один такий українці спалили у місті Баштанка в березні 2022 року. Ще три такі комплекси було захоплені та передані українській армії. Тепер вона знищує наших ворогів.
Гвинтокрил Ка-52
Ціна 16 мільйонів доларів
Є підтверджені як мінімум 6 випадків збиття цих російських гелікоптерів в небі над Україною.
Літак Іл-76
Ціна до 27 мільйонів доларів
14 червня 2014 року російські окупанти збили літак Іл-76 з українськими десантниками, який заходив на посадку в Луганську. Тоді загинуло 40 десантників 25-ї окремої Дніпропетровської повітряно-десантної бригади та 9 членів екіпажу.
26 лютого 2022 року українські військові помстилися, коли поблизу Василькова збили російський Іл-76. Скільки загинуло загарбників – достеменно невідомо.
Літак Су-35С
Ціна до 65 мільйонів доларів
1 березня українські пілоти на МіГ-29 вступили в бій проти ворожих Су-35С. Обидві ворожі літаки були знищені ракетами.
Ще один такий винищувач збили з ПТРК "Ігла-1" на Чернігівщині.
Іскандер-М
Ціна до 100 мільйонів доларів
10 березня ЗСУ знищили дивізіон ОТРК "Іскандер-М" на Чернігівському напрямку. До складу дивізіону входять чотири пускові установки та вісім балістичних ракет.
Саме з "Іскандер-М" росіяни могли обстрілювати українські міста в перші дні війни.
ВДК Саратов
Ціна понад 100 мільйонів доларів
21 березня зайшов у порт Бердянська, де і був знищений українськими військовими. На борту перебувала військова техніка та жива сила противника.
До цього "Саратов" відзначився у війні Росії проти Грузії, а також у захоплені Криму.
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