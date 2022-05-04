Оккупанты массово шьют формы ВСУ, сопротивление в Бердянске: основное за 70 день войны

Уже 70 дней украинские воины дают отпор российским агрессорам. Они борются за каждый метр украинской земли, ликвидируя все больше оккупантов и вражеской техники.

В одном материале 24 канал собрал для вас главные события дня. О шагах врага и успехах украинской армии читайте ниже.

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05:16 Из-за ракетного удара в Закарпатье 57 домов остались без газа. Все потому, что оккупанты повредили газопровод в Воловце. Местных жителей попросили перекрыть краны перед газопотребительским оборудованием. Восстановительные работы начнут уже утром.

03:28 Во временно оккупированном Бердянске люди услышали выстрелы со стороны порта. Местные власти заявили, что это свидетельствует о том, что в городе происходит активное сопротивление оккупации. Ведь после выстрелов российские военные проводили обыски на близлежащей территории.

02:54 Президент США Джо Байден выступил с обращением относительно Украины на заводе компании Lockheed Martin в Алабаме, производящей системы вооружений, в том числе противотанковые ракеты Javelin. Главное из речи политика:

Мир либо поддерживает украинский народ, либо смотрит на зверства российской армии. Это касается поставки оружия Киеву – это необходимо;

каждый американец приобщается к тому, что правительство США отправляет оружие и деньги в Украину, которая борется с Россией;

США играют ведущую роль в том, чтобы мобилизовать союзников для международной помощи Киеву;

работники завода по изготовлению Javelin делают возможным самозащиту украинского народа без риска мировой войны, а также без отправки в Украину армии США;

ВСУ во многом выставляют российских военных дураками.

01:54 Оккупанты начали массово шить форму ВСУ в Запорожье. Вероятно, враг готовит очередные провокации, чтобы дискредитировать наших бойцов.

01:53 На Юге Вооруженные Силы Украины обеспечили контроль на территории 4 населенных пунктов возле админграницы Николаевской и Херсонской областей. Также они ликвидировали 47 вражеских военных и 15 единиц техники, среди которых беспилотники, ПЗРК, автомобили, радиолокационная станция и дизель-генератор.

01:21 Сегодня состоится эвакуация гражданского населения из Мариуполя. Люди смогут уехать из 4 точек сбора в самом городе и в его окрестностях. График эвакуации:

Мариуполь. Точка сбора – возле торгового центра "Порт Сити" в 08:00;

Луначарское кольцо возле Бердянска в 10:00;

Токмак – в 15:00.

Васильевка – в 16:00

00:06 Воздушные силы Украины сообщили, что Россия выпустила по Украине вечером 3 мая не менее 18 ракет. Бомбардировщики Ту-95 или Ту-160 наносили ракетные удары из Каспийского региона. Вражеское оружие повредило инфраструктуру:

Львовской,

Днепропетровской,

Кировоградской,

Киевской,

Винницкой,

Закарпатской области.

Наши военные ликвидировали не менее 8 выпущенных ракет.