Более 70% молдаван поддерживают вступление в ЕС, а 40% – присоединение к Румынии
31 июля 2021 , 12:49Читати новину українською
Источник:Date Inteligente
За то, чтобы Молдова присоединилась к Европейскому Союзу выступают 71,6% граждан страны. Кроме того, 20,4% опрошенных хотят восстановления СССР.
41,2% граждан выступают за объединение Молдовы с Румынией. Кроме того, почти половина опрошенных хочет, чтобы страна вышла из СНГ.
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Присоединение Молдовы к организациям
- 71,6% респондентов выступает по присоединению Молдовы к Евросоюзу,
- 37,5% – за присоединение к Евразийскому союзу.
- 27,7% – в НАТО.
Заметим, вопросы задавали отдельно по каждому варианту.
Кстати, согласно опросу, 25,3% граждан поддерживает признание независимости "Приднестровской Молдавской Республики".
Рейтинг доверия к политикам
- Президенту Маи Санду доверяют 38,9% опрошенных;
- пророссийскому председателю "Партии социалистов" Игорю Додону – 20,3%;
- руководителю партии "Шор" Илану Шору – 5,7%;
- лидеру "Партии коммунистов" Владимиру Воронину – 4,3%;
- председатель "Нашей партии" Ренату Усатому – 3%.
Кроме того, 52,4% считают, что дела в Молдове движутся в правильном направлении, иначе считают – 36,4%.Обратите внимание! Опрос проводили по телефону в течение 21 – 28 июля 2021 года. В нем приняли участие 1 065 человек. Погрешность составляет 2,9%.