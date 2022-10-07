776 квадратных километров в неделю: Зеленский рассказал о последних освобождениях на Востоке

Владимир Зеленский рассказал, что на Востоке Украины удалось освободить более 5 сотен квадратных километров. Речь идет о почти 30 населенных пунктах.

Соответствующую информацию президент Украины сообщил во время вечернего обращения 7 октября.

Читайте также Балаклея оживает, помогают работы-разведчики: как город восстанавливается после оккупации

Зеленский рассказал о том, сколько земель освободили ВСУ на Востоке

Только в течение этой недели наши воины освободили от российского псевдореферендума 776 квадратных километров территории на востоке нашего государства и 29 населенных пунктов, в том числе шесть на Луганщине,

– заявил Зеленский.

Президент Украины также пояснил, что всего с начала этой наступательной операции Вооруженные Силы Украины уже деоккупировали 2434 квадратных километра нашей земли и 96 населенных пунктов.

Владимир Зеленский за героические усилия для освобождения Украины отметил бойцов:

92-й отдельной механизированной бригады;

80-й отдельной десантно-штурмовой бригады;

25-й отдельной воздушно-десантной бригады

"Хорошие результаты есть и на Юге Украины за эту неделю – ежедневно освобождаем и там нашу землю и наших людей от псевдореферендума", – сказал Зеленский.

На Юге удалось освободить более 2 тысяч квадратных километров

Стоит вспомнить, что заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко 7 октября рассказал, какую часть Украины удалось освободить на Юге. Защитники Украины уже деоккупировали более 60 населенных пунктов. Так, известно, что:

в Херсонском районе деоккупировали 6 населенных пунктов,

в Бериславском – 61.

В том же Бериславском районе уже провели стабилизационные меры в 19 населенных пунктах. Более того, из опасных регионов проводят эвакуацию населения.

Смотрите также – обращение Владимира Зеленского за 7 октября: видео