79-летний Байден планирует идти на второй президентский срок, – СМИ

Джо Байден и его ближайшее окружение заверили сторонников о намерении действующего американского лидера баллотироваться на второй срок. Очередные выборы президента в стране запланированы на 2024 год.

О том, что Байден снова будет идти главой государства, издание пишет со ссылкой на слова десятков демократических стратегов и официальных лиц.

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Байден хочет снова в президенты

На виртуальном мероприятии по сбору денег в этом месяце Байден сказал небольшой группе доноров, что он планирует баллотироваться на второй срок,

– говорится в публикации.

Это заявление, пишет издание, политик сделал для сторонников Демократической партии, которые сомневаются в способности Байдена баллотироваться на второй срок из-за его возраста и уменьшения популярности.

Напомним, до сих пор американский лидер отвергал подход своего предшественника Дональда Трампа к объявлению кампании переизбрания сразу же после прихода на пост. Ожидается, что Байден сделает официальное заявление по истечении промежуточных сроков.

Падение рейтинга президента США

20 ноября Байдену исполнилось 79 лет. В 2024 году, на который запланированы очередные президентские выборы, ему будет почти 82 года. До сих пор самым старшим на момент завершения каденции американским президентом был Рональд Рейган. В день, когда он прекратил возглавлять государство, политику было почти 78 лет.

Рейтинг действующего главы Белого дома за последние пол года снизился более чем на 10 пунктов – до 40%. В частности, это обусловлено ростом инфляции и последствиями пандемии коронавируса.