В Киеве прорвало канализацию: по столице плывут нечистоты

После полуночи 8 января стало известно, что в Киеве прорвало канализацию. По имеющейся информации, это произошло в Святошинском районе столицы.

В сеть уже выложили немало фото и видео. Они показывают, как одну из улиц Киева практически накрыли нечистоты. Самих же жителей столицы смущает тот факт, что на город надвигаются морозы.

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Киевляне боятся последствий

Собственно, в Киеве прогнозируют 13 градусов мороза 8 января. Следовательно, жители столицы переживают, какими будут последствия, когда нечистоты в городе замерзнут, если не ликвидировать последствия вовремя.

В Святошинском районе прорвало канализацию: смотрите видео

Предварительно прорыв произошел на улице Жюля Верна. Об этом говорят сами юзеры сети. Они также выложили немало фотографий и видео, которые демонстрируют последствия. На кадрах можно увидеть, как нечистоты изрядно залили автомобили, которые владельцы оставили на ночь.

Столицей плывут нечистоты: смотрите видео

Собственно, сначала сообщалось о прорыве водопровода. Позже начала поступать информация о том, что по городу плывут нечистоты. Пользователи в сети пытаются подойти к этому вопросу с юмором, шутя о том, что в столице не очень хорошо пахнет.