Добрался до проводов: 8-летнего мальчика поразило током на Киевщине

В Белоцерковщине 8-летнего мальчика поразило током. Ребёнка с ожогами срочно госпитализировали.

Об инциденте сообщили правоохранители Киевской области. Там подчеркнули, что, к счастью, жизни мальчика ничего не угрожает.

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О происшествии в полицию сообщили уже из больницы. Предварительно, 8-летний мальчик добрался до проводов вблизи хозяйственного помещения. В этот момент его поразило током. С ожогом руки ребенка госпитализировали в больницу,

– говорится в сообщении.

Кроме того, правоохранители обратились к родителям. Их призвали немедленно проверить безопасность условий для детей. Людей призывают постоянно повторять с малышами правила безопасности. Нужно быть максимально внимательными и осторожными и заботиться о безопасности своих детей.

В Кривом Роге мужчина попал в 7-летнего мальчика

В Кривом Роге мужчина выстрелил в 7-летнего мальчика. Сообщается, что злоумышленник отстреливал собак.

"Видел, как белое что-то прилетело в спину и вот такое пятнышко в спине. Соседка говорила, что он по собакам постоянно стреляет и говорила ему, что он может попасть по детям", – рассказал отец пострадавшего мальчика.

К счастью, жизни ребенка ничего не угрожает.