8-летний мальчик мог попасть в огненную ловушку во время взрывов в Виннице
Источник:Ирина Ярошинская
Мальчик, пропавший во время ракетных обстрелов Винницы – это 8-летний Кирилл Пяхин. Ребенок мог попасть в огненную ловушку.
Мальчик пропал после взрыва
Мальчик с мамой приехал в Винницу из оккупированного Херсона, рассказала Ирина Ярошевская. По ее словам, в момент взрыва ребенок находился в машине вместе с дядей, а его бабушка отошла в ПриватБанк.
Внимание Мама погибшей 4-летней Лизы из Винницы жива, тела 13 человек до сих пор не идентифицированы
Бабушка невредима, дядя – в больнице, Кирилла не могут найти. Мама Марианна Пяхина просит свидетелей хоть какую-нибудь информацию, может, кто-то видел. Образец ДНК женщина сдала,
– отметила Ярошевская.
Вероятно, Кирилл попал в "огненную ловушку"
Позже глава Национальной полиции Игорь Клименко сообщил, что мальчик, "который ждал дядю в припаркованном авто", "попал в огненную ловушку". По словам Клименко, дядю отбросило взрывной волной; он госпитализирован.
Мама просит откликнуться людей, которые видели Кирилла / Фото Ирина Ярошинская
Число жертв в результате трагедии в Виннице
Удар россиян пришелся на центр мирной Винницы. Место, в которое попали вражеские ракеты – очень людное: там находится большая транспортная развязка, остановки общественного транспорта, офисный центр, медицинская клиника.
Пока удалось идентифицировать тела 10 человек. Среди них – 4-летняя Лиза. По словам главы Винницкой ОВА Сергея Борзова, тела 2 детей до сих пор не идентифицированы, как и 11 взрослых. Известно, что двое погибших неидентифицированных детей – мальчики.
В результате атаки погибли 23 человека, 1 человек умер в больнице. В больницы госпитализированы 80 человек, из них 3 ребенка. У пострадавших травмы разной степени тяжести.
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