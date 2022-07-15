8-летний мальчик мог попасть в огненную ловушку во время взрывов в Виннице

Мальчик, пропавший во время ракетных обстрелов Винницы – это 8-летний Кирилл Пяхин. Ребенок мог попасть в огненную ловушку.

Мальчик пропал после взрыва

Мальчик с мамой приехал в Винницу из оккупированного Херсона, рассказала Ирина Ярошевская. По ее словам, в момент взрыва ребенок находился в машине вместе с дядей, а его бабушка отошла в ПриватБанк.

Внимание Мама погибшей 4-летней Лизы из Винницы жива, тела 13 человек до сих пор не идентифицированы

Бабушка невредима, дядя – в больнице, Кирилла не могут найти. Мама Марианна Пяхина просит свидетелей хоть какую-нибудь информацию, может, кто-то видел. Образец ДНК женщина сдала,

– отметила Ярошевская.

Вероятно, Кирилл попал в "огненную ловушку"

Позже глава Национальной полиции Игорь Клименко сообщил, что мальчик, "который ждал дядю в припаркованном авто", "попал в огненную ловушку". По словам Клименко, дядю отбросило взрывной волной; он госпитализирован.



Мама просит откликнуться людей, которые видели Кирилла / Фото Ирина Ярошинская

Число жертв в результате трагедии в Виннице

Удар россиян пришелся на центр мирной Винницы. Место, в которое попали вражеские ракеты – очень людное: там находится большая транспортная развязка, остановки общественного транспорта, офисный центр, медицинская клиника.

Пока удалось идентифицировать тела 10 человек. Среди них – 4-летняя Лиза. По словам главы Винницкой ОВА Сергея Борзова, тела 2 детей до сих пор не идентифицированы, как и 11 взрослых. Известно, что двое погибших неидентифицированных детей – мальчики.

В результате атаки погибли 23 человека, 1 человек умер в больнице. В больницы госпитализированы 80 человек, из них 3 ребенка. У пострадавших травмы разной степени тяжести.

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