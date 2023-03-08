Это не праздник, а день борьбы за права женщин – как украинки расставляют акценты 8 марта

8 марта 2023, 15:50
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Украинские женщины 8 марта рассказали, что следует подчеркивать в Международный женский день. Женщины объяснили, почему этот день не о цветах и картинках-поздравлениях, а о равенстве, борьбе за права женщин и многих других важных вопросах.

Это и о равной оплате труда, об уничтожении гендерных стереотипов в обществе. А еще о том, чтобы прекратить объективизацию женского тела нормально относиться к женщинам с детьми, которых берут на работу.

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Почему это день борьбы за права женщин

8 марта возникло еще в 1910 году в Копенгагене, столице Дании. В 1977 году 8 марта, благодаря ООН, приобрело международное значение как Международный день борьбы за права женщин и международный мир.

Алина Сарнатька до 24 февраля 2022 года работала менеджером по развитию общественной организации. Уже 5 марта 2022 года она начала служить в армии. Сейчас она старший боевой медик подразделения в пехоте.

8 марта не праздник, а день борьбы за права женщин. Благодаря женщинам прошлого мы сейчас имеем паспорт, образование, право голосовать на выборах и служить в армии,
– заметила девушка.

Вспомнила также, что в 2022 году в этот день для нее был праздник, ведь "командир отпустил домой на четыре часа".

Одна из пользователей сети написала, какие лучшие подарки можно сделать женщине на 8 марта. Речь идет о:

  • равной оплате труда;
  • прекращение объективизации женщин и женского тела на каждом шагу;
  • прекращение репродуктивного давления;
  • уничтожение гендерных стереотипов в обществе;
  • нормальном отношение к женщинам и материнству при принятии на работу.


Правильная открытка к 8 марта / Фото cherry

В Вооруженных силах Украины вспомнили, что 8 марта – День защиты прав женщин.

Сегодня в рядах ВСУ служат более 50 тысяч женщин. Боевые медики, связисты, артиллеристки, разведчицы, служащие сфер логистики и десятки других должностей и специальностей. Все они ежедневным хлопотным трудом способствуют приближению Победы,
– заявили в армии.

Всем забывшим там вспомнили, что в Украине нет слабого пола.


В ВСУ отметили, что 8 марта – это День защиты прав женщин

Следует заметить, что раньше женщины не могли служить на некоторых профессиях в Вооруженных Силах Украины, но теперь они могут быть танкистами, артиллеристами или даже заниматься глубоководным военным дайвингом.

Была дискуссия о профессиях, вредных для здоровья напрямую. Наши женщины отстояли свое право на выбор даже таких профессий,
– ранее отмечала "Громадському" заместитель министра обороны Анна Маляр.

Действительно, многие украинские женщины стали в защиту Украины, хотя раньше их жизнь не была связана со службой в армии. Теперь они воюют в самых трудных точках Украины и участвуют в деоккупации украинских городов и сел.


Украинская певица​ Стасик после деоккупации Херсона 12 ноября 2022 года / Фото со страницы певицы в инстаграме

"Невероятные и несгибаемые женщины, поздравляю всех нас с праздником нашей силы и с днем всемирного крика о наших правах. Не забывайте, что мы можем кричать о себе сегодня и всегда. С 8 марта, дорогие", – отметила пользовательница katelutsa.

Как советский союз сменил 8 марта

Именно советский союз превратил день борьбы за права женщин в праздник весны, красоты, нежности, материнства, берегинства и тому подобное,
– отметила Валерия Панкова.

Почему суть 8 марта не в цветах, весне и красоте

 

Следует также отметить, что начало 8 марта заложили немецкие социал-демократки Клара Цеткин и Роза Люксембург. Последняя – немецкая революционерка, левая социалистка, которая была хорошо знакома с Ленином и учитывала ее мнение.

Относительно Украины она также имела пророссийскую позицию, фактически ничем не отличающуюся от мнения Путина. Вот что она писала:

  • "Украинский национализм в России – это нечто совершенно отличное от, скажем, чешского, польского или финского национализма.
  • Это только каприз, безумие нескольких десятков мелких буржуазных интеллигентов, не имеющее никаких корней в экономических, политических или психологических отношениях страны.
  • У него нет никаких исторических традиций, поскольку украинцы никогда не были нацией, не имели ни своего правительства, ни одной или национальной культуры, за исключением реакционных, романтических стихов Шевченко.
  • Это то же самое, если бы в один прекрасный день жители Баварии пожелали создать новую нижненемецкую нацию и правительство".

То есть Роза Люксембург отрицала даже право существования украинского народа. Тем не менее Украина есть, была и будет, а советский союз еще 40 президент США Рональд Рейган во время выступления перед Национальной ассоциацией евангелистов США во Флориде 8 марта 1983 года назвал "Империей зла". И наследницей этого зла стала Россия, а Украина с 2014 года доказывает, что будет противостоять врагу. К сожалению, часто ценой лучших украинских дочерей и сыновей.

Но, несмотря ни на что, украинские женщины борются за свободу и независимость государства бок о бок с мужчинами, они показывают, что способны защитить свою семью, дом, культуру и народ.

Они "праздновали" 8 марта 2014 года в Крыму, держа в руках плакаты и призывая Россию выйти из украинского Крыма.

Наши женщины 8 марта 2022 года выезжали из городов, которые цинично бомбила Россия. Эти женщины спасали детей, вывозили животных, волонтерили и брали в руки оружие. Они показали, что не отдадут оккупантам нашей украинской земли.

Люди ждут первого "зеленого коридора" в Сумах 8 марта 2022 года: смотрите видео

 

"8 марта – день нашей борьбы, день памяти о полученных правах и возможностях прошлыми поколениями, день гордости и силы, день невероятных женщин", – отметила пользовательница itakotsei.

Обратите внимание! Украинские звезды также рассказали, что они думают о 8 марта. Их взгляды читайте – за ссылкой.
Автор: Діана Квасневська