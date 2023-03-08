Это не праздник, а день борьбы за права женщин – как украинки расставляют акценты 8 марта
Украинские женщины 8 марта рассказали, что следует подчеркивать в Международный женский день. Женщины объяснили, почему этот день не о цветах и картинках-поздравлениях, а о равенстве, борьбе за права женщин и многих других важных вопросах.
Это и о равной оплате труда, об уничтожении гендерных стереотипов в обществе. А еще о том, чтобы прекратить объективизацию женского тела нормально относиться к женщинам с детьми, которых берут на работу.
Заметьте "К заднице цветы, женщина хочет победы Украины": белорусская фотографа выложила резонансные открытки
Почему это день борьбы за права женщин
8 марта возникло еще в 1910 году в Копенгагене, столице Дании. В 1977 году 8 марта, благодаря ООН, приобрело международное значение как Международный день борьбы за права женщин и международный мир.
Алина Сарнатька до 24 февраля 2022 года работала менеджером по развитию общественной организации. Уже 5 марта 2022 года она начала служить в армии. Сейчас она старший боевой медик подразделения в пехоте.
8 марта не праздник, а день борьбы за права женщин. Благодаря женщинам прошлого мы сейчас имеем паспорт, образование, право голосовать на выборах и служить в армии,
– заметила девушка.
Вспомнила также, что в 2022 году в этот день для нее был праздник, ведь "командир отпустил домой на четыре часа".
Одна из пользователей сети написала, какие лучшие подарки можно сделать женщине на 8 марта. Речь идет о:
- равной оплате труда;
- прекращение объективизации женщин и женского тела на каждом шагу;
- прекращение репродуктивного давления;
- уничтожение гендерных стереотипов в обществе;
- нормальном отношение к женщинам и материнству при принятии на работу.
Правильная открытка к 8 марта / Фото cherry
В Вооруженных силах Украины вспомнили, что 8 марта – День защиты прав женщин.
Сегодня в рядах ВСУ служат более 50 тысяч женщин. Боевые медики, связисты, артиллеристки, разведчицы, служащие сфер логистики и десятки других должностей и специальностей. Все они ежедневным хлопотным трудом способствуют приближению Победы,
– заявили в армии.
Всем забывшим там вспомнили, что в Украине нет слабого пола.
В ВСУ отметили, что 8 марта – это День защиты прав женщин
Следует заметить, что раньше женщины не могли служить на некоторых профессиях в Вооруженных Силах Украины, но теперь они могут быть танкистами, артиллеристами или даже заниматься глубоководным военным дайвингом.
Была дискуссия о профессиях, вредных для здоровья напрямую. Наши женщины отстояли свое право на выбор даже таких профессий,
– ранее отмечала "Громадському" заместитель министра обороны Анна Маляр.
Действительно, многие украинские женщины стали в защиту Украины, хотя раньше их жизнь не была связана со службой в армии. Теперь они воюют в самых трудных точках Украины и участвуют в деоккупации украинских городов и сел.
Украинская певица Стасик после деоккупации Херсона 12 ноября 2022 года / Фото со страницы певицы в инстаграме
"Невероятные и несгибаемые женщины, поздравляю всех нас с праздником нашей силы и с днем всемирного крика о наших правах. Не забывайте, что мы можем кричать о себе сегодня и всегда. С 8 марта, дорогие", – отметила пользовательница katelutsa.
Как советский союз сменил 8 марта
Именно советский союз превратил день борьбы за права женщин в праздник весны, красоты, нежности, материнства, берегинства и тому подобное,
– отметила Валерия Панкова.
Почему суть 8 марта не в цветах, весне и красоте
Следует также отметить, что начало 8 марта заложили немецкие социал-демократки Клара Цеткин и Роза Люксембург. Последняя – немецкая революционерка, левая социалистка, которая была хорошо знакома с Ленином и учитывала ее мнение.
Относительно Украины она также имела пророссийскую позицию, фактически ничем не отличающуюся от мнения Путина. Вот что она писала:
- "Украинский национализм в России – это нечто совершенно отличное от, скажем, чешского, польского или финского национализма.
- Это только каприз, безумие нескольких десятков мелких буржуазных интеллигентов, не имеющее никаких корней в экономических, политических или психологических отношениях страны.
- У него нет никаких исторических традиций, поскольку украинцы никогда не были нацией, не имели ни своего правительства, ни одной или национальной культуры, за исключением реакционных, романтических стихов Шевченко.
- Это то же самое, если бы в один прекрасный день жители Баварии пожелали создать новую нижненемецкую нацию и правительство".
То есть Роза Люксембург отрицала даже право существования украинского народа. Тем не менее Украина есть, была и будет, а советский союз еще 40 президент США Рональд Рейган во время выступления перед Национальной ассоциацией евангелистов США во Флориде 8 марта 1983 года назвал "Империей зла". И наследницей этого зла стала Россия, а Украина с 2014 года доказывает, что будет противостоять врагу. К сожалению, часто ценой лучших украинских дочерей и сыновей.
Но, несмотря ни на что, украинские женщины борются за свободу и независимость государства бок о бок с мужчинами, они показывают, что способны защитить свою семью, дом, культуру и народ.
Они "праздновали" 8 марта 2014 года в Крыму, держа в руках плакаты и призывая Россию выйти из украинского Крыма.
Наши женщины 8 марта 2022 года выезжали из городов, которые цинично бомбила Россия. Эти женщины спасали детей, вывозили животных, волонтерили и брали в руки оружие. Они показали, что не отдадут оккупантам нашей украинской земли.
Люди ждут первого "зеленого коридора" в Сумах 8 марта 2022 года: смотрите видео
"8 марта – день нашей борьбы, день памяти о полученных правах и возможностях прошлыми поколениями, день гордости и силы, день невероятных женщин", – отметила пользовательница itakotsei.Обратите внимание! Украинские звезды также рассказали, что они думают о 8 марта. Их взгляды читайте – за ссылкой.